Bottas: "Lewis çok güçlü dönecek, herkes dikkat etmeli!"

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Mercedes'le geçirdiği beş yılın ardından Valtteri Bottas, bu yıl Alfa Romeo'ya geçti ve koltuğunu gelecek vadeden George Russell'a bıraktı. İngiliz sürücü burada, Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olacak.

Bottas, dün gerçekleştirilen lansmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Lewis Hamilton'la geçirdiği beş yılı anlattı.

Ayrıca rakiplerini, Hamilton'ın bu yıl daha da güçlü geri döneceği konusunda uyardı.

Bottas, “Beş yıl boyunca Lewis'in takım arkadaşı oldum ve geriye dönüp baktığımda, bunun büyük bir onur olduğunu anlıyorum. Sonuçta, onun yaşayan bir efsane olduğunu söyleyebiliriz!"

"O harika bir adam ve harika bir sürücü, gerçekten çok hızlı. Kesinlikle onun önüne geçmeye çalışmak için çok fazla çabalamam gerekti."

"Bazen onu geçmeyi başardım fakat bunu bütün bir sezon boyunca yapamadım. Ancak bilirsiniz, işler böyle yürüyor. Er ya da geç senden daha iyi bir sürücüyle karşılaşırsın ve bunu kabul etmek zorundasın."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Erik Junius

"Benim için sorun yok. Bazen formumun zirvesindeyken onu yenebildiğim için mutluyum."

"Birlikte çok şey başardık, pek çok duble yaptık ve beş takımlar şampiyonluğu kazandık. Lewis'ten çok şey öğrendim. Bu hem yarış, hem de genel anlamda hayat için geçerli olan bir şey. Yani bunlar çok güzel zamanlardı."

"Geçen yılın sonunda yaşananlardan sonra göreceksiniz. Lewis oldukça güçlü olacak ve içinde o ateşi taşıyacak. Herkes dikkat etmeli!" dedi.

Bottas, Alfa Romeo'da gelişimini sürdürebileceğini söylüyor ve ekliyor: "Gelişmek için çok şey yapmam gerektiğini biliyorum. Yarış pilotları öğrenmeyi asla bırakmazlar, bu yüzden elbette her zaman hangi alanlarda gelişebileceğimi analiz ediyorum."

"Çok fazla çaba harcayıp, başka biri olmaya çalışmak yerine kendi halimin daha iyi bir versiyonu olabileceğimi gerçekten hissediyorum."

"Fakat sonunda elde ettiğiniz sonuç, bütün bir takımın ortaya koyduğu çabaya bağlı. Kendimi tek lider olarak görmüyorum, birlikte hareket etmeliyiz. Tabii ki daha önceki deneyimlerimi uygulayabileceğimi hissediyorsam takıma liderlik edeceğim ama Guanyu Zhou, Robert Kubica ve tüm ekiple çalışmak zorundayım."

"Takımdaki atmosfer harika, Alfa Romeo pilotu olduğum için çok mutluyum ve bu fırsat için ekibe tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Robert Kubica, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo