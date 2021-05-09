Bottas: ''Leclerc'in arkasında sıkıştım''

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, üçüncü sırada başladığı 2021 İspanya Grand Prix'sini, üçüncü sırada tamamladı ve aldığı puanlar sayesinde Pilotlar Şampiyonası'nda, 47 puanla üçüncü sıraya yükselmiş oldu.

Bottas, yarışın başında yerini Ferrari pilotu Charles Leclerc'e kaptırmış olsa da, sonrasında tekrar pozisyonuna geri dönebildi ve Barselona'da 4. kez podyuma çıkmış oldu.

Yarıştan sonra röportaj veren Fin pilot, Monakolu pilotunun arkasında çok uzun süre sıkıştığını söyledi.

Bottas, ‘’Evet, bu yarışı benim için zorlu bir yapan şey, ilk turda, üçüncü virajın çıkışında yerimi Charles’a kaybetmemdi.''

''Sanırım üçüncü virajda benden daha iyi bir çizgi seçti ve önüme geçti. Sonrasında da, uzun süre arkasında sıkıştım kaldım ve bu yarışımı zora soktu.''

''Yoksa, hızımız benzerdi. Çok yazık oldu ancak, en azından podyuma çıkabildik.’’ ifadelerini kullandı.

Mercedes pilotu, en azından puan güçlü puanlar aldıklarını düşündüğünü de ekledi.

‘’Bence, birinci turdaki küçük detaylar yerimizi kaybettirdi. Ancak takım olarak, mükemmel olmasa da güçlü puanlar aldık.’’