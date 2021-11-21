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Formula 1 / Katar GP Haberler

Bottas: "Lastiklerin sınırlarını zorladığımızı biliyorduk"

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Katar Grand Prix'sinde, "garip" bir şekilde lastik patlatmadan önce "sınırları zorladıklarını" bildiklerini söyledi.

Bottas: "Lastiklerin sınırlarını zorladığımızı biliyorduk"

Katar Grand Prix'si öncesi sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Valtteri Bottas, sarı bayrak ihlali nedeniyle 3 sıra grid cezası almıştı.

Yarışa altıncı sıradan başlayan Mercedes pilotu, kötü bir startın ardından geriye düştü ve daha sonra podyum mücadelesine katılsa da, lastik patlattı. Ardından Mercedes, ilk 10'a girme şansı kalmayan Valtteri Bottas'ı yarıştan çekti.

Bottas, "Bence iyi hızlandık, sorun, formasyon turunda orta lastikleri ısıtmak ve daha sonra kirli tarafta olmaktı. Start dahil olmak üzere ilk turda çok fazla tutuş kaybettim, çok zorluydu." dedi.

Bottas, lastik patlattıktan sonra pite dönmeyi başarsa da 14. sıraya kadar geriledi ve mücadeleden uzak kaldı.

"Önünüzde DRS treni olduğu zaman geçiş yapmak hep zor oluyor. Daha sonra ilerleme kaydetmeye başlayabilirdim, hızım oldukça iyiydi ve ilk bölümde oldukça uzun gidebilirdim. Sonra, birdenbire, daha öncesinde hiç titreşim olmadan, tutuş kaybı olmadan, lastik patlattım. Bu yüzden oldukça garipti."

Pirelli, yarıştan önce orta lastikte 30 tur gidilebileceğini söylemişti. Bottas lastik patlattığında 34. turundaydı.

Fin pilot, "Sınırları zorladığımızı biliyorduk ama titreşim olmadığı ve hâlâ iyi bir tutuş olduğu için rahat hissettik."

"En azından benim için her şey normaldi ve bu podyuma çıkmamız için en iyi fırsat buydu. Sanırım bir ya da iki tur sonra duracaktık ve şimdi podyumda olacaktık, bu yüzden biraz şanssızdık." dedi.

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