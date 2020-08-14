Bottas: "Lastiklerde kabarcıklanma yok"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk seansı birini bitirse de, ikinci seansta yaklaşık 0.3 saniye geride ikinci oldu.

Bottas, günü şöyle yorumladı: "Günüm iyiydi, hissiyat kötü değildi. Başlangıçta biraz önden kayma vardı ama oldukça normaldi. Bunu araç ayarlarıyla düzeltebiliyoruz ve ilk seansın sonuna doğru bunu yaptıktan sonra her şey çok daha iyiydi. Bu açıdan sabahki seansı sevdim, öğleden sonraya kıyasla daha iyiydi."

"Takım olarak güçlü görünüyoruz. Yine de ana konu, pazar günü bu sıcak şartlarda lastikleri nasıl iyi durumda tutacağımız olacak."

"Aracın testlere kıyasla ne kadar farklı olduğunu söylemek zor çünkü sıcaklıklar büyük fark yaratıyor. Ama eminim araçta daha fazla yere basma gücü var, bunu hissedebiliyorum. Piste geri dönmek ve aracın gelişimini hissetmek güzel bir duygu."

Lastiklerin durumu sorulduğunda Bottas, "En azından bugün kabarcıklanma yoktu. Bu pistte lastikler kabarcıklanmıyor, aşınıyor. Bunun bizim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün tüm lastiklerle uzun sürüşler yaptık. Bu yüzden yarışa başlamadan önce pek çok bilgiye sahip olacağız."

"Silverstone'dan dersler çıkardık ve şimdi oraya dönersek daha iyi bir iş yapabileceğimize eminim. Şimdi önemli olan bu hafta sonu lastiklerden en iyi performansı almak."

"Gece yapmamız gereken çok fazla iş yok. Her zaman yaptığımız pek çok şey var. Geliştirebileceğimiz şeyler ama araçta büyük bir sorunumuz yok. Yani durum iyi, sadece birkaç ince ayar yapmalıyız." yanıtını verdi.