Bottas: “Lastik avantajım olacak”

Mercedes sürücüsü Bottas, antrenmanlarda güçlü gözükmesine rağmen sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton ve Red Bull sürücüsü Max Verstappen’e geçilerek üçüncü olabildi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Fin sürücü, “Tüm hafta sonu boyunca durum oldukça iyi görünüyordu. Hızın oldukça iyi olduğunu düşündüm ve ayrıca ilk iki sıralama bölümü de iyi ve sorunsuzdu.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse son bölümde diğerleri daha çok zaman buldu. Ve burada lastikleri doğru pencereye getirmek oldukça hassas.”

“Son bölümdeki ilk turumda lastiklerim çok soğuktu. İkinci denememde ise daha hızlı gidemedim, bu yüzden bu konuda soru işaretleri var. Ancak burada üçüncü başlamanın iyi olduğunu düşünüyorum ve ayrıca doğru lastikte olduğumu düşünüyorum.”

“Burada üçüncü başladığım bir yarış vardı ve sonrasında neler olduğunu biliyorum. Bu yüzden yine aynısını deneyeceğim ve orta hamurla başlamanın avantajı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.