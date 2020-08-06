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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Kontrat görüşmeleri ilk kez tamamen düzgün gitti"

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Bottas: "Kontrat görüşmeleri ilk kez tamamen düzgün gitti"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 19:31

Valtteri Bottas, 2021 için Mercedes'le yaptığı yeni kontrat görüşmelerinin tamamen düzgün gittiğini ve bundan ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Mercedes, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bottas'ın kontratını en az bir yıl daha uzattıklarını ve Fin pilotun 2021 sonuna kadar kendileri adına yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Bottas, Şubat ayında yaptığı açıklamada son yıllarda geleceğiyle ilgili pek çok söylenti çıktığına dikkat çekmiş ve bu yıl aynı şeyleri yaşanmaktan kaçınmak istediğine vurgu yapmıştı.

Yeni kontrata imza atmasının ardından Bottas, şöyle dedi: "Bu kez her şeyin oldukça düzgün gittiğini düşünüyorum. Açıkçası, bunlar özel şartlar ve sezonun bu şekilde olacağını bilmeden önce, Haziran ayında bir şeyler yapmayı kabul etmiştik. Ama elbette Haziran'dan önce yarış yapamadık."

"Sadece beklemek ve görmekle ilgiliydi, 'ilk birkaç yarışa odaklanalım ve sonra konuşalım dedik' dedik ve o zamandan bu yana her şey oldukça doğal gelişti. Çok zor olmadı. Her şeyi oldukça kolay ve sorunsuz bir şekilde kabul ettik. Dışarıdan da dikkat dağıtıcı bir şey gelmedi. İyiydi, kesinlikle ilk birkaç yarıştaki performansımı olumsuz etkilemedi. Aklımda bile değildi. Bu şekilde olması gerekiyor."

Bottas, sözleşmesinde sözleşmesinde çok fazla değişiklik olmadığını da söyledi.

Bottas, "En azından benim için pek çok şeyle kopyalayıp yapıştır gibiydi. Her zaman tartışabileceğiniz bazı şeyler vardır, ancak her şey gerçekten basitti. Eminim avukatlar ve evrak işlerini yapmak zorunda kalan insanlar için daha zordu."

“Ben sadece imzamı attım. Benim için çok kolaydı!"

Lewis Hamilton da Bottas'ın takımda kalmasından memnun kaldı.

Hamilton, "Tutarlılık bir takım için her zaman iyi bir şeydir ve Valtteri geride kalan beş yılda takım üzerinde çok olumlu bir etkiye sahip oldu. Güvenilir biri ve pistte inanılmaz bir iş çıkarıyor. Takımdaki tüm insanlar için harika bir ekip arkadaşı."

"Bence bu, yaptığı tüm sıkı çalışmalar için iyi bir övgü." dedi.

 
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Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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