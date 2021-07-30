Bottas: "Kokpitin içi Fin saunası gibiydi"

Macaristan'daki ilk 2 antrenman seansı oldukça sıcak koşullarda gerçekleştirildi. İlk antrenman seansında hava sıcaklığı sürücüler piste çıktığında 30 dereceyi aşmıştı ve pist sıcaklığı 57 dereceyi buldu.

İkinci seans ise daha da sıcaktı. Hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 62 dereceye kadar çıktı.

Ancak bu Bottas'ı durdurmadı. İlk seansı liderin sadece 0.061sn arkasında ikinci sırada tamamlayan Fin pilot, ikinci seansta ise liderdi.

Genel olarak pozitif bir gün geçiren Bottas, kokpitin içini bir Fin saunasına benzetti ve sıcak koşullardan bahsetti.

"Dürüst olmak gerekirse, Fin saunası gibi hissettiriyor. Bu iyi bir karşılaştırma, özellikle de piste çıkmadan önce durduğunuzda sıcaklık üzerinize çöküyor ve kokpittin içi 60'tan da fazla 70 derece kadar oluyor."

"Terliyorsunuz ama piste çıktığınızda en azından biraz hava geliyor. Ancak [sıcak hava], lastikleri oldukça çetrefilli hâle getiriyor. Tabii ki her şey gerektiğinden fazla ısınıyor."

"Dürüst olmak gerekirse, diğerlerine kıyasla o kadar da kötü durmadı ya da hissettirmedi. Yani bugün kötü bir başlangıç yaptığımızı düşünmüyorum."

Bottas, ardından takımın sıcak hava koşullarında geliştiğini ve bugünün bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

"Bence son zamanlarda sıcak hava koşullarında geliştik. Bugün de bunu kanıtladı. Kötü bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum ama cuma günlerinde hiçbir zaman diğer takımların elindeki tüm kartları görmüyorsunuz."

Bottas, iki seansta da Lewis Hamilton'ı arkasında bıraktı ve iki seansta da hızlı gözüktü. Mercedes de genel olarak Red Bull'a kıyasla daha iyi gözüktü. Red Bull ve Max Verstappen, yaşadıkları önden kayma probleminin ardından çokça kez ayar değiştirmek zorunda kalmıştı.

İlk antrenman seansında liderin sadece 0.061sn arkasında kalan Bottas, ilk seansta dengenin biraz kötü olduğunu ama bunu hemen geliştirdiklerini belirtti ve yarın daha fazlasının geleceğini ekledi.

"İlk antrenmanda denge konusunda iyi olmadığımızı söylemem gerek ama hızlıca reaksiyon gösterdik ve geliştik. Eminim ki yarın daha fazlası gelecek. Pole pozisyonu mücadelesinin içinde olabileceğimizi görmek güzel, bu motive edici."