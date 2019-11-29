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Formula 1 / Son dakika

Bottas kınama cezası aldı

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Bottas kınama cezası aldı
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 15:43

Valtteri Bottas, Romain Grosjean'la ikinci antrenman seansında yaşadığı temastan ötürü kınama cezası aldı.

İkinci antrenman seansının lideri Bottas, seansın sonlarında yarış simülasyonu yapıyordu ve ikinci arka düzlüğün sonunda Grosjean’a iç taraftan agresif bir atak yaptı.

Grosjean, Mercedes’i görmeyerek virajı dönmeye başladı ancak ikili temas yaşadı ve her ikisi de spin attı.

Temas sonrası iki pilot da yola devam etti ancak hakemlerle görüşmeye çağrıldılar.

Bottas, kazada sorumluluğu üstlendi ve bunun başarısız bir atak denemesi olduğunu kabul etti.

Bunun üzerine FIA, Fin pilota kınama cezası verdi. Bu, Bottas'ın bu yılki ilk kınama cezası aldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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