Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

Bottas, sıralama turlarının son seansında takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı geride bırakıp pole pozisyonunu elde etmeyi başarmıştı.

Sıralama turlarından sonra konuşan Bottas, “Sıralama turlarını seviyorum, özellikle de iyi geçtiğinde iyi hissediyorum. Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel.”

“Ayar anlamında geçen haftaya göre iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Farkı, ayar değişiklikleri yarattı. Bu yüzden geçen haftaki sıralamalara göre daha iyiydim. Yani bundan çok memnunum.”

“Bu harika aracı kullanmaktan gurur duyuyorum, araç çok hızlı. Şu ana kadar iyi bir hafta sonu oldu ve geçen haftaki tipik yarıştan sonra Mercedes yoluna devam ediyor.” dedi.

Yeni sözleşme imzalamasının, performansı konusunda önemli olup olmadığı sorulduğunda Fin sürücü, “Pole pozisyonunu aldıktan sonra mental olarak sadece yarışı kazanmayı hedefliyorsunuz. Yarış hızımın iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ilk iş, geçen haftaki gibi iyi bir start almak ve buradan ilerlemek. Ancak evet, zihniyetim kazanmaya çalışmak olacak.”

“Bu haftaki daha yumuşak hamurlarla beraber tek pit oldukça zor olacak.”

“Strateji anlamında bazı şeylerin geçen haftaya göre farklı olacağını düşünüyorum. Takımdaki çocukların gece boyunca tüm seçeneklere bakacağından eminim.”

“Pole pozisyonundan başlayınca, yarışı kazanmaktan başka bir hedefiniz olmuyor.” ifadelerini kullandı.