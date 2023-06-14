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Bottas: "Kazanmayı özlüyorum"

Valtteri Bottas, podyumun en üst basamağında olduğu günleri özlediğini kabul ediyor.

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Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Geçtiğimiz hafta sonunun ana etkinliği tabii ki Le Mans 24 Saat yarışıydı. Ancak, bu, efsanevi yarışta yer almayanların bu günlerde başka yarışlara katılmadığı anlamına gelmez.

Valtteri Bottas, cumartesi günü Finlandiya'nın toprak yollarında gerçekleşen uluslararası bir bisiklet yarışı olan FNLD GRVL'ye katıldı.

77 kilometrelik mesafeyi en hızlı şekilde geçen isim Fin bisikletçi Jani Heikkinen olurken, Bottas yaklaşık beş dakika geride üçüncü oldu.

Sonrasında bir röportaja katılan Bottas, hem bu yılki performansı hem de geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bottas, "Şüphesiz bu yıl şimdiye kadar daha fazlasını başarmayı umuyordum, ancak durum şu anda böyle."

"Her şey oldukça basit: diğer takımlar kış aylarında bizden daha fazla ilerleme kaydettiler. Beklediğimiz seviyede değiliz. Sezona başlarken düzenli olarak puan almayı umuyorduk."

"Şu ana kadar bunu sadece bir yarışta başardım ve bunu değiştirmemiz gerekiyor.

"Elbette bazı gelişmeler kaydediyoruz, ancak diğer takımlar gerçekten büyük adımlar attı. En iyi örnek Aston Martin ve onlar kesinlikle bizim başaramadığımız şeyi başardılar. Fakat bu, Aston Martin'in bizimle kıyaslandığında çılgın kaynaklara sahip olduğu anlamına gelmez. Sadece doğru motivasyona sahip olduklarını gösterir."

"Ancak yaptığım işten keyif alıyorum ve bu sadece sürüş yapmakla ilgili değil. İşin teknik tarafına da katılıyorum ve bu da çok ilginç. Tabii ki kazanmayı özlüyorum, fakat şu anda diğer şeylerden memnuniyet duyuyorum."

"Projemiz uzun vadeli bir perspektife sahip ve bunun içinde yer almak istiyorum. Pes etmeyeceğim ve zaferlere olan hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğim."

"Takımın parlak bir geleceği var, somut planlar yapıldı ve herkesin bunun içinde yer almak istediği çok açık."

"Audi ve Sauber arasındaki işbirliği henüz gerçek anlamda başlamadı, ancak önümüzdeki bir veya iki yıl içinde başlayacak." dedi.

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