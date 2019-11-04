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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Bottas: "Kazanmak tek şansımdı ve bunu da başardım"

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Bottas: "Kazanmak tek şansımdı ve bunu da başardım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Kas 2019 11:11

Valtteri Bottas, şampiyonluğu kaybetse bile takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı Amerika Grand Prix'sinde geçip galibiyete ulaşmasından ötürü iyi hissettiğini söyledi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, Hamilton'ın aksine iki pit stop stratejisiyle yarıştı ve yarışın son turlarında, Britanyalı sürücüyü yakalayıp arkasına geldi.

Bottas'ın şampiyonluk umutlarını koruyabilmesi için en kötü ihtimalle kazanması ve Hamilton'ın sekizinci sıradan daha kötü bir sonuç alması gerekiyordu.

Sonuç olarak Bottas, pist üstünde temiz bir atak yaparak Hamilton'ı geçmeyi başardı ancak bu yılki dördüncü zaferi, şampiyonluk umutlarını Brezilya'ya taşımasına yetmedi.

Bottas, "Bu hafta sonu kazanmak, şampiyonluk şansımı koruyabilmem ya da sonraki yarışlara erteleyebilmem için tek şansımdı."

"Kendi görevimi yaptım ve bu iyi hissettiriyor. Ama Lewis her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da çok hızlıydı."

"Gerçekten karmaşık duygular içindeyim. Bireysel olarak bakarsak çok hızlı bir haftaydı. Ancak diğer yandan, şampiyonadaki durum iyi hissettirmiyor."

"Her zaman pozitif şeylere bakmalısınız. Şimdiye kadar Formula 1'deki en iyi sezonumdu ve bu iyi bir şey."

"Diğer pozitif şeylere bakarsak, yarış temposu açısından pek çok alanda büyük kazançlar elde ettim."

"Ama yarışı bu şekilde kazanmak... Lewis'in yarışı kazanmak istediğine eminim ve onu durdurabildim. Bu iyi hissettiriyor." dedi.

Bottas bu yıl beş pole pozisyonu alırken Hamilton dört pole pozisyonu aldı. Bottas'ın 15 podyumuna karşılık Hamilton'ın 16 podyumu bulunuyor.

Bununla birlikte Hamilton, pazar günleri daha iyi ve istikrarlı sonuçlar aldığı için bitime iki yarış kala 67 puanlık bir farka sahip. Bottas, yarışta Hamilton'ı geride bıraktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bottas, "Ona yaklaşıyordum. İleride biraz trafik vardı. Lewis 11. virajda bir hata yaptı, bu sayede ilk fırsatı yakaladım. İç tarafı kapattı ve dış çizgide kalmak zorundaydım. Öndeydim ancak çok geç frenledi."

"Teması önlemek için pistten çıkmam gerekiyordu. Ama sorun yok, çünkü onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım."

"Sekizinci veya dokuzuncu virajda biraz daha genişten döndü ve bu sayede ona çok yaklaştım. Bu da durumu daha kolay yaptı." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, take the chequered flag at the finish

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, take the chequered flag at the finish

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Scott Mitchell

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