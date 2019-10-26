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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Bottas, kazanın ardından iyi durumda

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Bottas, kazanın ardından iyi durumda
Ekleyen:
, Şef Editör
26 Eki 2019 22:24

Meksika GP sıralamalarının son bölümünde kaza yapan Valtteri Bottas, tıbbi merkezde yapılan kontrollerin ardından herhangi bir sorunu olmadığı için merkezden ayrıldı.

Bu sene 4 defa pole pozisyonunu kazanan Bottas, sıralamalardaki son turunda derecesini iyileştirmeye doğru gidiyordu ancak son virajda kontrolünü kaybetmesinin ardında bariyerlere vurdu.

Bottas, kazanın hemen ardından telsizden iyi olduğunu söyledi ancak yine de derin derin aldığı nefes ve kaza sonrasında aracından indiğindeki beden dili kazanın şiddetini gösteriyordu.

Mercedes pilotu kaza sonrasında kontrol için tıbbi merkeze gönderildi ancak yapılan kontrollerde herhangi bir sorun görülmedi.

Bottas, "Büyük bir darbeydi ancak her şey yolunda. Hiç ağrım yok."

"Q3'teki son turum öncesinde, arkamdaki araçlarla biraz fark vardı, bu yüzden arkadan bir risk olmayacağını biliyordum. Bunun üzerine ön tarafı zorlamak istedim ve öyle yaptım. İyi bir turdu. 0.3 sn daha iyi bir turla geliyordum ve 3. sırayı alabilirdim. Bu yüzden oldukça sinir bozucu bir kazaydı."

"Ancak evet, son virajda istediğimden biraz daha genişten döndüm. Viraj çıkışı tozluydu, bu yüzden kötü yakalandım. Artık çok geçti. Duvara temas ettim ve duvar beni sürükledi. Sonunda beni durduran başka bir bariyer vardı." dedi.

Seansı 6. sırada tamamlayan Bottas, kazanın büyüklüğünün ardından aracının sorunsuz bir şekilde tamir edilip edilmeyeceğini görmek istiyor. Araçta değişen parçaların olması, grid cezasını beraberinde getirebilir.

Bottas, "Şu anda konuşmak zor. Düzlük hızımızın çok iyi olmadığını biliyoruz. Geçiş yapabilmek için ona ihtiyaç duyarsınız. Genel olarak lastik yönetiminin öne çıkacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Tüm araçların lastiklerde ufalanma sorunu yaşadığını gördük. Bu yüzden ceza almaktan kurtulabilirsek, iyi olur."

"Uzun bir yarış olacak. Burası birçok şeyin olduğu ve farklı fırsatların çıkabildiği bir yarış. Henüz bir şey kaybetmedik. Yarın için sabırsızlanıyorum." dedi.

Hamilton'ın bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilmesi için, Bottas'tan 14 puan daha fazla alması gerekiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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