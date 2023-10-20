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Bottas: "Katar'da aldığımız puanlara, takımın kendine olan inancını geri getirdi"

Alfa Romeo Valtteri Bottas, Katar'da aldıkları puanların "kendilerine olan güvenlerini" arttırdığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Alfa Romeo, son yarış Katar'da hem Valtteri Bottas hem de Zhou Guanyu ile ilk ona girmeyi başarmış, böylelikle uzun zaman sonra iki araçla da puan almıştı.

Bu, Haas'ı geride bırakmalarına ve Williams ile arayı kapatmalarına yardımcı oldu.

Amerika GP öncesi konuşan Valtteri Bottas, bu konuda şöyle konuştu: "Bu sonuç takım için gerçekten gerekliydi."

"Takımdaki herkes için ferahlatıcı bir duyguydu çünkü bu kadar çok yarış yapıp puan alamadığınızda, herkesin güvenini biraz kemirmeye başlıyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Logan Sargeant, Williams Racing Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Logan Sargeant, Williams Racing Lando Norris, McLaren

"Bunu yapıp yapamayacağınızı merak etmeye başlıyorsunuz. Neyse ki bunu yapabileceğimizi takımdaki herkes için kanıtladık."

"Eğer her şeyi doğru yaparsak puan alabiliriz. Yani evet şu anda genel olarak biraz daha iyi bir atmosfer var."

"Umarım bu atmosferi sezonun kalan kısmında koruyabiliriz."

Bottas, bu hafta sonu yapılacak Amerika GP'de ne kadar rekabetçi olacaklarından emin değil.

"Tahmin etmek çok zor çünkü aradaki farklar çok küçük ama en azından yaptığımız güncellemeler hakkında artık çok daha fazla şey öğrendik."

"Bu yarış için de bazı yeni parçalarımız var, bu yüzden çok yakında nerede olduğumuzu göreceğiz."

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