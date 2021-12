Bottas, kariyerinin başında F1'i bırakmaya yakınmış

Valtteri Bottas, 2013 yılında Williams ile Formula 1'e adım attı ve 2016 sezonunun ardından Nico Rosberg'in emekliliğiyle birlikte Mercedes'e geçti.

Fin pilot geride kalan yıllarda zaman zaman çok güçlü performanslar sergiledi ve gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçecek.

Geçtiğimiz günlerde Finlandiyalı yayıncı Supla'ya konuşan Bottas, kariyerinin daha ilk yıllarında psikolojik bir çöküntü içerisine girdiğini ve emekliliği düşündüğünü söyledi.

32 yaşındaki Bottas, "Bir uçağa binmek üzereydim ve eski kız arkadaşım bana 'umarım uçuşun iyi geçer' dedi. Ben de ona 'eğer kaza olursa ne olacak? Buradan kurtulmuş olurum' dedim."

"Kafamda hep bunun gibi, artık hiçbir şeyin önemli olmadığı tarzda düşünceler vardı. Aklıma böyle şeyler geliyordu."

"Bu temelde, kilomuzu minimum seviyede tutmak zorunda olduğumuz dönemde yaşandı. Benim için her şey biraz kontrolden çıkmıştı. Her sabah ve akşam tartıya çıkmak zorundaydım. Her zaman, ne kadar hafiflersem o kadar iyi olacağına dair bir his vardı."

"Aynı seansta, ikinci kez antrenman koşusu yapıyordum ve bunun benim için iyi olacağını düşünüyordum. Fakat uzun vadede öyle olmadı."

"İlk önce fiziksel problemler yaşadım, çok çabuk yoruluyordum. Uyku sorunlarım vardı. Her sabah 04:00'ten sonra uyuyamıyordum. Sonra işin diğer boyutu da gelmeye başladı. Varlıklarımız tükenmeye başladı ve bu da zihinsel sorunlara yol açtı."

"Bir noktada, eski kız arkadaşım, artık ben olmaktan çıktığımı, kendim olmadığımı söyledi ve tedaviye gitmem gerekip gerekmediğini sordu."

"Sahip olduğum kişinin gölgesiydim. Gerçekten hiçbir şey hissetmiyorum. Çok zor bir sürecin içerisinden geçtim ve iyileşmem iki yıl sürdü. Birkaç kez ruhumun benden uzaklaştığını düşündüm. Enerjim tükeniyormuş gibiydim. Tüm hayatım sadece Formula 1'di, başka hiçbir şey yoktu. Artık bunda hoşlanmıyordum."

"Kış boyunca boyunca kendime emekli olmam gerekip gerekmediğini sormak zorunda kaldım." dedi.

Bottas, sonunda pek çok şeyi "fazla ciddiye aldığını" fark ettiğini ve hayatını düzene sokmak için bir psikologla birlikte çalıştığını söyledi.

Fin pilot, "Kendimi giderek daha iyi hissediyorum." dedi.

Bottas, bu yıl birlikte son kez çalıştığı Mercedes'e ise, beşinci takımlar şampiyonluğunu alarak veda etmek istiyor.

"Bu, benim için gerçekten önemli. Ayrılıyor olsam bile bu yılki hedeflerimizden vazgeçmiyorum. Üst üste beşinci kez şampiyon olmak çok özel olur, ne de olsa dörtten iyidir! Yani kesinlikle zorlamaya devam etme konusunda hedefimin ve motivasyonumun bu olduğunu söyleyebilirim."