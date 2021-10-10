Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

Ekleyen:
, Editör

Türkiye Grand Prix'sinin galibi Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bugünkü yarışın kendi kariyerinde geçirdiği en iyi yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, iyi bir tempo yakalayarak arkasındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ile fark açtı. Pit stopların da ardından Verstappen'e geçilmeyen Bottas, en hızlı turu almasıyla beraber yarışın da galibi oldu.

Yarış galibiyeti hakkında konuşan Fin pilot, "Kendi açımdan şunu söylemeliyim ki bu yarış, hayatımdaki en iyi yarışlardan bir tanesiydi. Bir tane patinaj dışında her şey kontrol altındaydı."

"Yarış öncesinde söylediğim gibi araç, her koşulda çok iyiydi ve araca özgüvenim inanılmazdı, aracı kontrol edebiliyordum. Bu koşullarda doğru stratejiyi seçmek kolay değil, ne zaman pite gireceğinizi, hangi lastikleri kullanacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz."

"Ancak bugünün oldukça pürüzsüz geçmesinden dolayı çok mutluyum ve bu da güzel bir şey." dedi.

Koşulların ne kadar zorlu olduğu sorusunu yanıtlayan Bottas, "Pistte sadece tek bir kuru yarış çizgisi olduğunda, bu çizginin dışına taştığınızda aracın kontrolünü kaybetmek çok kolay oluyor, bu nedenle yarış boyunca odağınızı korumanız lazım."

"Zorlu bir yarıştı ve bu galibiyeti gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

Önceki haber

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

46 dk
2
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
3
Formula 1

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

23 dk
4
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

1 g
5
Formula 1

Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor?

5 s
Son Haberler
Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"
F1

Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

3dk
Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!
F1

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

23dk
Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
F1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

46dk
Canlı anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı anlatım: Türkiye GP

2 s
Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

3 s
Son Videolar
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
9 Eki 2021

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
9 Eki 2021

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Efe Kahya Daha fazlası
Efe Kahya
Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz! Türkiye GP
Formula 1

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu! Türkiye GP
Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı" Türkiye GP
Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Valtteri Bottas Daha fazlası
Valtteri Bottas
Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım" Türkiye GP
Formula 1

Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım"

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı! Rusya GP
Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Bottas: "İkinci turu atabilseydik büyük bir adım atardık" Rusya GP
Formula 1

Bottas: "İkinci turu atabilseydik büyük bir adım atardık"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor? Türkiye GP
Formula 1

Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor?

Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak" Türkiye GP
Formula 1

Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak"

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesini tamamen değiştirmeme nedenlerini açıkladı Türkiye GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesini tamamen değiştirmeme nedenlerini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor?
Formula 1 Formula 1

Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor?

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Son Haberler

Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Canlı anlatım: Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.