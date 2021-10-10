Bottas: "Kariyerimin en iyi yarışlarından bir tanesiydi"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, iyi bir tempo yakalayarak arkasındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ile fark açtı. Pit stopların da ardından Verstappen'e geçilmeyen Bottas, en hızlı turu almasıyla beraber yarışın da galibi oldu.

Yarış galibiyeti hakkında konuşan Fin pilot, "Kendi açımdan şunu söylemeliyim ki bu yarış, hayatımdaki en iyi yarışlardan bir tanesiydi. Bir tane patinaj dışında her şey kontrol altındaydı."

"Yarış öncesinde söylediğim gibi araç, her koşulda çok iyiydi ve araca özgüvenim inanılmazdı, aracı kontrol edebiliyordum. Bu koşullarda doğru stratejiyi seçmek kolay değil, ne zaman pite gireceğinizi, hangi lastikleri kullanacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz."

"Ancak bugünün oldukça pürüzsüz geçmesinden dolayı çok mutluyum ve bu da güzel bir şey." dedi.

Koşulların ne kadar zorlu olduğu sorusunu yanıtlayan Bottas, "Pistte sadece tek bir kuru yarış çizgisi olduğunda, bu çizginin dışına taştığınızda aracın kontrolünü kaybetmek çok kolay oluyor, bu nedenle yarış boyunca odağınızı korumanız lazım."

"Zorlu bir yarıştı ve bu galibiyeti gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.