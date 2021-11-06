Bottas: “Kariyerimin en iyi turlarından biriydi”

Mercedes sürücüsü Bottas, ilginç bir son bölüme sahne olan sıralama turlarında sürpriz denilebilecek bir sonuçla pole pozisyonunu almayı başardı.

Lewis Hamilton’ın da ikinci olmasıyla beraber Mercedes, Meksika Grand Prix’sine ilk iki sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan Bottas, “Harika bir turdu. Özellikle son bölümdeki ilk turum öyleydi. İkinci turumda son sektör, ilk turdaki kadar iyi değildi.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, o ilk turum kariyerimin en iyi turlarından biriydi. Bu güzel bir his.”

“Ayar değişiklikleri daha fazla güven verdi. Bu sabah iyi hissettim. Tek turda biraz yavaştık ancak öğleden sonraki yüksek sıcaklıklarla beraber durum iyileşti.”

“Ayrıca lastik sıcaklıkları, ayarlar gibi şeyleri daha iyi hale getirmeye çalıştık ve sürmesi eğlenceliydi.”

“Startta, önümüzde çok uzun bir düzlük olacak ve hava koridoru alacak olan arkadaki araçların iyi bir fırsatı olacak. Bu yüzden iyi bir starta ihtiyacımız var.”

“Ancak ilk çizgiyi kapatmamız harika ve yarın yerimizi korumayı umuyoruz.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images