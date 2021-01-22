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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Oturduğu yerden konuşanların eleştirileri beni daha iyi olmaya itiyor"

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Bottas: "Oturduğu yerden konuşanların eleştirileri beni daha iyi olmaya itiyor"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'a karşı daha iyi olması gerektiğini düşünen eleştirmenlerden gelen yorumların, onu daha iyi bir sürücü olmaya ittiğini söyledi.

Fin pilot, 2021 sezonunda Hamilton'ın takım arkadaşı olarak beşinci yılına girecek ve şimdiye kadar puan olarak İngiliz pilotu geride bırakmayı başaramadı.

Hamilton zaman zaman o kadar basın bir performans sergiledi ki, Bottas'ın daha iyi olması gerektiğini söyleyen çok sayıda kişi vardı ve bir noktada eleştirilerin seviyesi giderek arttı.

Ancak Bottas, "kanepe yorumcusu" olarak tabir ettiği bu kişilerin yorumlarını kafasına takmadığını, aksine bu yorumların kendisini motive ettiğini belirtti.

Motorsport.com'a verdiği röportajda Bottas, eleştirmenlere nasıl yanıt verdiği sorusuna şöyle cevap verdi: "Bunlar beni gerçekten çok motive ediyor."

"Bu tür şeylerin beni etkilemesine izin vermeme konusunda çok şey öğrendim. Bu olumsuzluktan uzak durmaya çalışıyorum."

"Ama ne yaparsanız yapın, her zaman olumsuzluklar olacak: bazen daha az, bazen daha fazla olacak ve bu durum eleştiri tarafında da aynı. Bu, aynı zamanda insanların yanıldığını kanıtlamak adına hiç şüphesiz muazzam bir motivasyon."

"Daha önce de söyledim, bazen neden bu tür eleştiriler olduğunu anlamıyorum. Sanırım her zaman bir sebebi vardır. Ancak bunun nedeni bilmiyorum... Onların pozisyonunda değilim ve bu yüzden akıllarında ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok."

Bottas, Formula 1 tarihinin en başarılı sürücüsüne karşı yarıştığını insanların, bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkında olmadığını söyledi.

"Bence sporu gerçekten doğru şekilde anlayan, ayrıntılara dikkat eden ve diğer insanların veya sürücülerin bakış açısından bakabilen insanların beni anladıklarını düşünüyorum."

"Ancak herhangi bir spor dalında olduğu gibi, her zaman bir şeyleri küçümseyen ve oturdukları yerden yorum yapan insanlar var."

"Kendi açımdan bunun kolay bir iş olmadığını söyleyebilirim. Rakamlara bakarsanız, Lewis Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu ve her hafta sonu iyi bir hız ve istikrarla ona karşı yarışmam gerekiyor. Yani bu kolay bir şey değil."

"Yine de bu beni gerçekten motive ediyor ve hedefim bunu başarmak. Beni devam ettiren şey bu ve umarım bir sonraki seviyeye geçmek adına kendimi yeniden zorlamamı sağlayacak."

Bottas, Hamilton'ın gerçekten etkileyici ve anlam veremediği şeyler yaptığını kabul ediyor. Ancak her zaman aralarındaki farklılıklardan dersler çıkardığını söylüyor.

"Yaptığı şeyin nasıl mümkün olduğunu anlamakta zorlandığım zamanlar oluyor. Ancak her zaman bir sebep vardır ve biz her zaman bunları araştırıyoruz."

"En kötüsü, anlamadığınız için bir şeyi yapmayı bırakmaktır. Takımın oldukça zeki mühendislere sahip olduğunu biliyorum, böylece her zaman nedenleri araştırıp bir açıklama yapabiliyorlar ve bana bunu nasıl yakalayabileceğimi veya daha iyisini nasıl yapabileceğimi söyleyebiliyorlar."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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