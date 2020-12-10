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Formula 1 / Son dakika

Bottas kabul etti: "Daha iyi olmam gerekiyor"

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Bottas kabul etti: "Daha iyi olmam gerekiyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Valtteri Bottas, son dönemdeki performansının ardından daha iyi olması gerektiğini kabul etse de, Abu Dhabi öncesi kendisini "enerjik" hissediyor.

Bottas, 2020 sezonuna dünya şampiyonluğu hedefiyle başladı ancak İngiliz pilotla aynı performansı sergileyemedi ve Hamilton arka arkaya yedinci şampiyonluğunu elde ederken, Fin pilot ikinci olmak için yarışıyor.

Bottas, dört yarış önceki Emilia Romagna Grand Prix'inden bu yana podyuma çıkamadı ve geçen hafta sonu Sakhir'de yapılan yarışta, Hamilton'ın yerine mücadele eden Russell'ın da gerisinde kaldı.

Fin pilot, pazar günkü yarışın ardından sosyal medyaya veya haberlere bakmaktan kaçındığını ve bu hafta sonu her şeye baştan başlamak istediğini söyledi.

Bottas, "Bir sürücü olarak kötü bir yarış geçiriyorsanız, tabii ki de buna bir çözüm bulmak zorundasınız."

"Geçmişten, bazen yapılacak en iyi şeyin her şeyi engellemek ve hiçbir şeye bakmamak olduğunu öğrendim. Bu yüzden pazar gününden sonra gerçekten tek bir başlığa ya da tek bir habere ya da sosyal medyaya bakmadım."

"Bazen bunu yapmak zorundasınız ve benim için işe yaradı. Yeni hafta sonu için yeniden enerji dolu ve iyi bir performans gösterebileceğimi hissediyorum, bu yüzden en önemli şey bu."

Ancak Bottas, son yarışlarda zorlandığını ve özellikle iki Bahreyn yarışında en iyi performansını gösteremediğini kabul etti.

Bottas, "Imola'dan bu yana şans benden yana değildi, en son ne zaman podyumda olduğumu hatırlayamıyorum."

"Son iki yarışta en iyi performansımı gösteremediğimi hissediyorum, ama elbette elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum."

"Bu sporun içerisinde pek çok faktör var. Bu, bazen şans oluyor, bazen ise aracın içerisinde ve dışarısında yaptıklarınız bunun içerisinde yer alıyor."

"Söyleyebileceğim tek şey çok daha iyi yapabileceğim, son 4 yarıştaki ortalamama baktığımda daha iyi olmam gerektiğini hissediyorum." dedi.

Fin pilot, Abu Dhabai'de zafer istiyor.

Bottas, "Evet bizim için kesinlikle zor bir hafta sonuydu. Yarışın başlamasıyla başladı. Bir ‘keşke’ yaşattı... tabii ki çok farklı bir yarış olabilirdi. "

"Ama evet, daha önce söylediğim gibi gerimizde kaldı ve tamamen analiz ettik ve sonraki sefere neleri deneyip daha iyi yapabileceğimi biliyorum. Bu kadar."

"Benim değerlendirmem böyle ve tabii ki benim için hayal kırıklığı olan bir yarıştan hemen sonra başka bir yarış gelmesi çok mutluluk verici."

"Ve geçmişten bildiğim gibi hayatınızın en iyi yarışı olması ya da sezona olumlu bir sonuçla veda etmeniz her şey değildir, ama yardımı dokunuyor ve araya iyi bir sonuçla - bir yarış galibiyetiyle – girmek çok daha iyi bir his olur. "

"Yani tabii ki bu hafta sonunun tek hedefi bu, pist ve her şeyimizle normale döndük. Evet, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Luke Smith

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