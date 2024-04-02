Bottas: "Japonya'ya güncellemeler getiriyoruz, gözle görülür şekilde gelişmeliyiz"
Valtteri Bottas, bu hafta sonu yapılacak yarış için yeni bir güncelleme paketi getireceklerini ve büyük bir adım atmayı umduklarını söyledi.
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44
Mark Horsburgh
Sauber bu yıl şimdiye kadar Williams ve Alpine ile beraber puan almayı başaramayna üç takımdan birisiydi.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Japonya GP öncesi konuşan Bottas şöyle dedi: "Suzuka'da yarışmak her zaman harika çünkü takvimdeki en ünlü pistlerden biri ve benim de favorim."
"Burada harika anılarım var; daha önce bu yarışı kazandım ve bazı iyi sonuçlar aldım."
"Ancak bu sadece pistin kendisiyle ilgili değil - tutkulu Japon taraftarlarla kıyaslanabilecek çok az şey var. Dolayısıyla onlara iyi bir gösteri sunmak çok önemli. Bu da ekstra motivasyon sağlıyor."
"Avustralya'daki yarışa dönersek; puan kazanamadığınız her yarış hayal kırıklığına uğrarsınız. Orada potansiyelimiz olduğunu ve ilk onda bitirebileceğimizi gösterdiğimiz için, bunu yapamamak üzücüydü."
"Her neyse, bunların hepsi geçmişte kaldı ve şimdi işleri yoluna koymak için yeni bir fırsatımız var, özellikle de yarış hızımız gerçekten cesaret verici görünüyor."
Valtteri Bottas, Kick Sauber
Fotoğraf: Sauber F1 Team
"Takımın pit stoplarda karşılaşılan sorunları çözmek için çok çalışmaya devam ettiğini biliyoruz. Fakat bu çalışma perde arkasında devam ediyor. Umarım sonuçları yakında görebiliriz."
"Ayrıca Japonya için bir dizi güncelleme hazırlıyoruz. Umarım gözle görülür bir ilerleme kaydedebiliriz."
Zhou Guanyu ise şunları ekledi: "Melbourne'deki bir önceki yarış beklediğimiz gibi geçmediği için bu pistte mümkün olan en iyi performansı göstermek istiyoruz."
"Takım gücünü yeniden topladı ve tekrar güçlenmekte kararlı."
"Önümüzde çok fazla iş olduğunun farkındayız, ancak Avustralya'da iyi bir yarış temposu gösterdik."
"Ben de araçtan maksimumu almak için her türlü çabayı göstermeye hazırım."
"Uygun pozisyonlardan başlamayı başarır ve startta sorun yaşamazsak, puan için mücadele etme şansımız olacak."
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