Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Japonya GP / Son dakika

Bottas, Japonya’daki hızlı startına açıklık getirdi

paylaşım
yorumlar
Bottas, Japonya’daki hızlı startına açıklık getirdi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
25 Eki 2019 14:39

Valtteri Bottas, Japonya Grand Prix’sinde galibiyete ulaşmasına yardımcı olan startına açıklık getirdi.

Fin sürücü, Suzuka’daki startta ışıklar söndükten sadece 0.04 saniye sonra hareket ederek üçüncü sıradan liderliğe yükselmiş ve sonrasında galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

Yarışın bu kritik anı hakkında konuşan Mercedes sürücüsü Bottas, “Start oldukça yardımcı oldu. İyi start, bu tür bir pistte liderliğe yükselmenin anahtarıydı. Işıklara tepki sürem oldukça hızlıydı, 0.04 saniyeydi ve belki de kariyerimin en iyisiydi.”

“Bu tepki anımda, ilk hareketimi ışıklar söndüğünde pedalda yaptım. Araç hareket etmiyordu, çünkü bu da biraz zaman alıyor. Normalde elde edebileceğim bir tepki süresi değildi.”

“Ancak belki de Sebastian’ın biraz erken hareket etmesinden yardım almış olabilirim. Yani tabii ki biraz şanslıydık. Belki zamanlama da riskliydi, çünkü normalde tepki süreniz en az 0.1 saniye olur. Yani kesinlikle hızlı ve riskliydi. Ancak sonra buna tekrar bakınca çok iyi olduğunu gördüm, bundan dolayı mutluyum.” şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın şampiyonadaki tek rakibi olarak kalan Bottas, farkı kapatma konusunda zor bir görevle karşı karşıya olsa da pes etmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

“Elbette her yarışta daha da zorlaşıyor ve şampiyonluğunu burada ilan etme şansı var. Ancak her şeyin bittiğini söylemenin bir anlamı yok, çünkü bitmedi.”

“Gerçekçi olmak gerekirse, şampiyonluk zor. Ancak her yarışa ayrı ayrı odaklanacağız. Ve Japonya’daki gibi, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve yarışı kazanmaya çalışacağız. Tek yapabileceğim bu.”

Sonraki haber
Ricciardo, diskalifiye sonrası Renault'nun kenetlenmesini istiyor

Önceki haber

Ricciardo, diskalifiye sonrası Renault'nun kenetlenmesini istiyor

Sonraki haber

Canlı Anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

Canlı Anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Japonya GP
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.