Bottas, Japonya’daki hızlı startına açıklık getirdi

Fin sürücü, Suzuka’daki startta ışıklar söndükten sadece 0.04 saniye sonra hareket ederek üçüncü sıradan liderliğe yükselmiş ve sonrasında galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

Yarışın bu kritik anı hakkında konuşan Mercedes sürücüsü Bottas, “Start oldukça yardımcı oldu. İyi start, bu tür bir pistte liderliğe yükselmenin anahtarıydı. Işıklara tepki sürem oldukça hızlıydı, 0.04 saniyeydi ve belki de kariyerimin en iyisiydi.”

“Bu tepki anımda, ilk hareketimi ışıklar söndüğünde pedalda yaptım. Araç hareket etmiyordu, çünkü bu da biraz zaman alıyor. Normalde elde edebileceğim bir tepki süresi değildi.”

“Ancak belki de Sebastian’ın biraz erken hareket etmesinden yardım almış olabilirim. Yani tabii ki biraz şanslıydık. Belki zamanlama da riskliydi, çünkü normalde tepki süreniz en az 0.1 saniye olur. Yani kesinlikle hızlı ve riskliydi. Ancak sonra buna tekrar bakınca çok iyi olduğunu gördüm, bundan dolayı mutluyum.” şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın şampiyonadaki tek rakibi olarak kalan Bottas, farkı kapatma konusunda zor bir görevle karşı karşıya olsa da pes etmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

“Elbette her yarışta daha da zorlaşıyor ve şampiyonluğunu burada ilan etme şansı var. Ancak her şeyin bittiğini söylemenin bir anlamı yok, çünkü bitmedi.”

“Gerçekçi olmak gerekirse, şampiyonluk zor. Ancak her yarışa ayrı ayrı odaklanacağız. Ve Japonya’daki gibi, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve yarışı kazanmaya çalışacağız. Tek yapabileceğim bu.”