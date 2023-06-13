Bottas: "İyi bir aracımız var"

Valtteri Bottas, son yarış olan Barselona'da aracın tabanının hasar alması nedeniyle puan alamadı ve hayal kırıklığıyla geçen sezonu devam etti..

Bottas, Barselona yarışı öncesinde şunları söyledi: "Birkaç zorlu yarışın ardından takımın Barselona'da yeniden iyi bir performans sergilediğini görmek güzeldi."

"Geçmişte Montreal'de yarışmaktan büyük keyif aldım ve hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Aracımızın teorik olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz, bu yüzden hedefimiz Cuma gününden itibaren güçlü bir performans sergileyerek geçmişteki hataları geride bırakmak ve puanlar almaya çalışmak."

"Kendi açımdan konuşursam, aracın tabanı bir parça nedeniyle hasar gördü ve bundan ötürü C43'ün performansını tam anlamıyla ortaya koyamadım. Neyse ki, takım arkadaşım harika bir performans sergiledi."

"Yine de önümüzde yeni bir yarış ve yeni bir fırsat var. İspanya Grand Prix'sinden sonra takım simülatöründe çalıştım ve Finlandiya'daki evimi ziyaret ettim. Şu anda bu yeni mücadeleye hazır olduğumu hissediyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Guanyu Zhou ise şunları ekledi: "Barselona'dan birkaç puanla dönmek harikaydı."

"Bu, hem pistte hem de pist dışında yaptığımız harika işleri sürdürmek için tüm takımı motive ediyor."

"Yeniden Kanada'ya gitmek beni mutlu ediyor çünkü bir yıl önce bu pistte sergilediğim performansla ilgili güzel anılarım var. Şimdi tekrar başarılı olmak istiyorum."

"İspanya hafta sonunda ilerleme kaydettik ve yarış sırasında lastiklerle doğru şekilde çalışıp, doğru kararlar alarak genel olarak iyi bir iş çıkardık. Montreal pisti Barselona'dan çok farklı olsa da, umarım bu iyi seviyeyi koruyabiliriz."

"Cuma günkü ilk antrenman seansından itibaren maksimum verimlilikle çalışırsak, sıralama turlarında iyi sonuçlar elde edebilir ve ardından Pazar günü puan kazanmaya çalışabiliriz."