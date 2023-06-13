Bottas: "Kazanmaktan vazgeçmedim"

Hinwil merkezli ekiple ikinci sezonunu geçiren Fin pilot, Mercedes'in her seferinde Takımlar Şampiyonu olduğu beş yıllık başarılı bir dönemin ardından takımdan ayrılmış ve bu süre zarfında 10 yarış galibiyeti elde etmişti.

Alfa Romeo, sezon sonunda Audi'nin 2026 girişinden önce Sauber takımından ayrılacak ve Bottas bu çabayı başarıya götürmeyi hedefliyor.

Alfa Romeo, F1'in en yeni teknik düzenleme dönemine güçlü bir şekilde başlamıştı.

Ancak zamanla takım geriye düştü. Bottas bugüne kadar sadece dört puan toplayabildi ki bu sayı takım arkadaşı Zhou Guanyu ile eşleşiyor.

RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Bottas durumu kabul etti: "Şu ana kadar kesinlikle daha fazlasını umuyordum ama durum bu."

"Bu oldukça basit - diğer takımlar kış boyunca bizden biraz daha fazla gelişmeyi başardılar."

"Hedeflediğimiz yerde olamadık, ki bu da düzenli olarak puanlarda olmaktı - sadece bir yarışta puan aldım. Bunun değişmesi gerekiyor."

F1'in sıralamasındaki en büyük değişiklik, Fernando Alonso'nun yedi yarışta beş podyum elde etmesiyle Aston Martin'in Takımlar Sıralaması'nda üçüncülüğe yükselmesi oldu.

Bottas "Biz kesinlikle gelişme kaydettik ama bazı takımlar da büyük adımlar attı."

"Aston Martin bunun en iyi örneği, ileriye doğru büyük bir adım attılar, yani belli ki bizim bulamadığımız bir şeyi buldular; bu kadar basit."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Böyle bir adım atabilmeniz için onlar iyi bir örnek. Bize kıyasla çılgın kaynaklara ya da benzeri şeylere sahip değiller, bu yüzden kesinlikle bir motivasyon."

Zhou'nun F1'deki henüz ikinci yılında olmasıyla birlikte, Mercedes'te Hamilton'ın gölgesinde kalan Bottas kariyerinde ilk kez liderlik rolü üstlendi.

Bottas, "Bu çok farklı, Williams'takinden farklı, Mercedes'tekinden farklı ve buradakinden farklı."

"Ama her şey çok doğal. Daha fazla deneyim ve genç bir takım arkadaşıyla her şey çok doğal ilerliyor."

"İşimin sadece sürüşle ilgili olmayan, biraz daha teknik konularla ilgili olan kısmından gerçekten keyif alıyorum, bu da güzel bir şey." dedi.

Bottas, Alman üreticiden ayrılmasının ardından zaferlere ve podyumlara veda etmek zorunda kaldı. Bu durum aynı zamanda şampiyonluk hedeflerinin de suya düştüğü anlamına geliyor.

"Elbette kazanmayı özlüyorum ama bunu bir proje olarak kabul ediyorum ve şimdi farklı şeylerden tatmin oluyorum."

"Bu, içinde yer almak istediğim uzun vadeli bir süreç ve kazanmaktan vazgeçmiş değilim."

"Gelecek bu ekip için gerçekten heyecan verici, net bir plan var ve bunu, dahil olmak isteyen insanlarda görebiliyorsunuz."

"Hâlâ Alfa ile birlikteyiz, Audi ve Sauber ile çalışmalarımız henüz başlamadı. Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde ne olacağını göreceğiz."