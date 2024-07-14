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Formula 1

Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?

Söylentilere göre IndyCar'dan birkaç takım, Formula 1 yarış galibi Valtteri Bottas ile ilgileniyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Erik Junius

Sargeant'ın Formula 1'deki günlerinin sayılı olduğu iddia ediliyor ve Bottas'ın Williams ya da Audi'ye gidebileceği konuşuluyor.

Fin pilot ilk Formula 1 deneyimini 2013 yılında Williams takımıyla yaşadı ve on yıldan uzun bir süre sonra kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor.

Sargeant'ın yerini doldurmak isteyen Williams, ilk olarak Carlos Sainz'e yöneldi. Alpine'den de teklif alan Sainz için son zamanlarda Mercedes'in de yeniden bir seçenek olmasıyla; İspanyol pilot henüz bir karar verebilmiş değil.

Bu durum Williams'ın bir 'B planı' aramasına yol açtı ı ve bu planın Bottas olduğu düşünülüyor. Ancak Bottas, Amerika'nın IndyCar serisinde kendine bir koltuk bulabilir.

Fransız yayın organı Auto Hebdo'ya göre, 10 kez F1 yarış galibi Bottas birkaç takımın kendisiyle ilgilendiğini ifade ettiği IndyCar'a geri dönebilir, ancak F1 önceliği olmaya devam ediyor.

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Silverstone'da konuşan Bottas, geleceğiyle ilgili planların olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi.

"İşlerin iyi bir şekilde ilerlemeye başladığını hissediyorum."

"Ancak hâlâ duyurulacak bir şey yok ve hiçbir şey imzalanmadı."

"İyi bir konumda olduğumu düşünüyorum. Padoktaki bazı insanlar neler yapabileceğimi ve güçlü yönlerimin neler olduğunu biliyor. Ancak %100 emin olmak için bazı şeyleri tamamlamak zaman alıyor."

"Bu sinir bozucu bir durum değil, aksine heyecan verici. Sonuçta hâlâ temmuz ayındayız. Daha önce eylül ya da ekim ayına kadar beklemek zorunda kalmıştım."

"Yani bence hâlâ iyi bir noktadayız."

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