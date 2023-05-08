Bottas: "Imola'ya yeni güncellemeler getireceğiz"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Miami'de gerçekleştirilen yarıştan puansız ayrıldı ancak yarışta zaman zaman orta grubun öne çıkan isimlerinden birisiydi.

Hafta sonunun ardından konuşan Bottas, "Bu hafta sonundan çıkarılacak bazı olumlu sonuçlar var fakat ilk onda mücadele edebilmek için yapmamız gereken çok iş var."

"Yarışımın başlangıcı oldukça iyiydi: birkaç sıra yükseldik ve puanlara epey yaklaştık."

"Mücadeleyi sürdürmek ve pozisyonumu korumak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım; Ne yazık ki, tek turda rekabetçi olmayı başardığımız cumartesi günkü kadar hızlı değildik."

"Bence finiş pozisyonumuz, şu anda bulunduğumuz yeri yansıtıyor ve gelişmek için çalışmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor."

"Şimdi ana odak noktamız yeniden rekabetçi olabilmek için ileriye doğru ekstra bir adım atmak olmalı."

"Imola'da yeni parçalar getireceğiz ve umarım bunlar ilerlememizi ve puan mücadelesine geri dönmemizi sağlar."

"Takım olarak yaptığımız işe güveniyorum ve sonraki yarışları sabırsızlıkla bekliyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Zhou Guanyu ise "sönük" hafta sonunun ardından pek olumlu bir şey göremiyor.

"Bu hafta sonu özellikle sıralama turlarında ilerleme kaydettik ancak Pazar günü ilk ona girebilmek için hâlâ çok çalışmamız gerekiyor."

"Bugün DRS treninden kurtulmak çok zordu. Yarış ilerledikçe biraz daha fazla tempo bulmayı başardım."

"Bu hafta sonunun geneline bakarsak, özellikle cumartesi gününden olumlu sonuçlar çıkardım ve artık önümüze bakıyoruz: Herkesin ilerleme kaydetmek için çok çalıştığını biliyorum."

"Imola'da sahip olacağımız güncellemeleri ve kalıcı bir pistte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum, ki bunun şu anda paketimize biraz daha uygun olduğunu hissediyorum."

"Başımızı dik tutacağız ve çalışmaya devam edeceğiz."