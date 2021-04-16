Bottas, simülatör çalışmalarındaki ayar değişikliklerinin sayısını hatırlamıyor

2021’in sezon açılış yarışını Lewis Hamilton kazanmış olsa da Mercedes, hız açısından rakipleri Red Bull’un gerisinde olduklarını düşünüyor ve W12’yi geliştirmek istiyor.

Yeni araç, özellikle zorlu arka kasımdan ötürü doğru dengeye sahip değil ve iyi bir ayar bulmanın büyük kazançlar getirebileceğini düşünüyorlar.

Bu yüzden Bottas, Bahreyn'den sonra zamanının çoğunu Mercedes'in fabrikasındaki simülasyonda geçirdi.

Fin pilot, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Emilia Romagna Grand Prix’sinden önce düzenlenen basın konferansında şunları söyledi: ‘’Yarışlar arasında Brackley’deki simülatöre döndüm ve ayarlar üzerinde çalışıp, cevap bulmayı denedim. Takıma performansını artırabilmesi adına mümkün olduğunca yardım etmeye çalıştım."

‘’Simülatörde ne kadar çok ayar denediğimizi saymadım. Ancak buraya gelirken, iyi bir seçim için gereken seçeneklere sahip olduğumuzu düşünüyorum.’’

Bottas, Mercedes’in verilerine göre, Red Bull’un hızlı virajlarda hâlâ avantaja sahip olduğunu ancak pistin diğer alanlarında her şeyin çok yakın göründüğünü söyledi.

‘’Şu anda Red Bull, hızlı virajlarda çok güçlü görünüyor. Onun dışında, bazı yerlerde küçük farklar var.’’

‘’Ancak Bahreyn özel bir pistti ve burada neler olacağını göreceğiz. Bahreyn’deki asfalt çok zordu ve yol tutuş düşüktü."

‘’Fakat buradaki yol tutuş daha yüksek ve lastikler fazla ısınmıyor, bu yüzden neler olacağını göreceğiz.’’

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton ise Red Bull’un harika bir paketle, çok iyi bir başlangıç yaptığını kabullense de, takımın en hızlı olma isteğini yitirmediğini belirtti.

İngiliz pilot, ‘’Bizim için hiçbir şey değişmeyecek, hafta sonuna her zamanki gibi yaklaşacağız.’’

‘’Seb hâlâ Ferrari’deyken, Ferrari’yle de birkaç mücadelemiz olmuştu. Bence başımıza önümüze eğip, yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz.’’

‘’Mücadeleyi seviyoruz ve söylediğim gibi, böyle bir meydan okumaya sahip olmak, hepimiz için heyecan verici. Kimse bundan çekinmiyor.’’ dedi.

Mercedes, Red Bull’a karşı mücadele etmek için her şeye sahip olsa da, Bottas takımın geçmişte yaptığı gibi yarışlara domine edemeyeceğini söyledi.

‘’Başlangıç noktamıza bakarsanız, bence bir grand prix’yi domine etmek, bu yıl zor olacak. Ancak hiçbir zaman bilemezsiniz.’’

‘’Önce de söylediğim gibi, araçları sadece tek pistte gördük ve pistler arasında performansımız çok değişebiliyor.’’

‘’Ancak bu yıl kimsenin domine edebileceğini düşünmüyorum.’’