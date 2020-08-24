Bottas, Imola'da sürüş yaptı

Formula 1 bu yıl, 2006'dan sonra ilk kez Imola'ya gidecek ve takımların çoğu uzun süredir burada sürüş yapmadı. Ayrıca pilotların bazıları geçmişte burada sürüş yapmış olsalar da, büyük kesimi son yıllarda Imola'da tur atmadılar.

Mercedes sürücüsü Bottas, pazar günü 421 beygir gücündeki A 45 AMG 4MATIC + aracını kullanmak için Imola'ya geldi.

Fin pilot, 14 yıl sonra Formula 1'e dönecek pistte Mercedes'iyle sürüş yaptı.

Bottas, etkinliğin ardından şöyle konuştu: "Bu pist Formula 1 tarihinin bir parçası. Ben henüz çok gençken efsane isimlerin sürüş yaptığını gördüğüm yerde tur atmak gerçekten heyecan vericiydi."

"Simülatörde pisti incelemeye çoktan başladım, ancak canlı şekilde sürüş yapmak tamamen başka bir şey."

Imola'nın patronu Uberto Selvatico Estense, "Bu sürprizi gerçekten beklemiyorduk ve Valtteri'nin ziyaretinden gerçekten memnun kaldık." dedi.

AlphaTauri de Avusturya GP öncesinde Imola'da çekim günü düzenlemişti.