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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Emilia Romagna GP'deki büyük kazanın ardından Valtteri Bottas, İngiliz pilotu eleştirdi ve kazanın genç sürücünün hatası olduğunu dile getirdi.

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

Bottas ve Russell, pazar günü gerçekleştirilen Emilia Romagna GP'nin ilk virajına gelirken temas yaşadılar ve ardından büyük bir kaza yaşadılar.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar paramparça oldu ve parçalar tüm piste saçıldı. Bu yüzden de yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Tekrarlarda Russell'ın ana düzlükte daha iyi bir hız yakalayarak Bottas'ın yanına geldiği ve ardından dar olan bölümde aracının kontrolünü kaybedip, Fin pilota çarptığı görüldü.

Williams sürücüsü, Bottas'ın biraz sağa doğru geldiği bölümde beyaz çizgiye dokundu ve ardından aracının kontrolünü kaybedip, doğrudan Bottas'ın aracına çarptı.

Her iki sürücü de olayın ardından telsizden birbirlerini suçladılar. Sonrasında Russell, olayın etkisiyle Bottas'ın yanına gitti ve kazadan memnun olmayan Fin pilot, Russell'a orta parmağını gösterdi.

Kazanın ardından konuşan Bottas, yeterince yer bıraktığını düşündüğü için, kazadan sorumlu olan tek tarafın Russell olduğunu belirtti.

Bottas, "Onu öncesinde düzlükte görebiliyordum. Ardından sağa geçtiğini fark ettim."

"Tekrarlardan da gördüğümüz üzere, orada geçiş yapabilmesi için için iki araç boyu yer bıraktım, ama açık şekilde kontrolü kaybetti ve bana çarptı. Sonrasında oyun bitti."

Russell'ın tepkisi sorulduğunda Bottas, "Bunun ne alaka olduğunu bilmiyorum, çünkü açık şekilde onun hatasıydı."

“Bu yüzden yaptığından memnun değilim. Fakat durum bu." yanıtını verdi.

Bottas, olayın ardından Russell'la konuşmadığını söyledi ve ekledi: "Şimdi konuşmadık, fakat hakemler görüşeceğiz." 

Bottas, sağlık durumu sorulduğunda, "Bu ciddi bir darbeydi fakat iyiyim." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Luke Smith

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