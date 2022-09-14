Bottas: "İlk virajdaki temas yarışımı mahvetti"

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Bu yıl Alfa Romeo'ya geçen ve ilk dokuz yarışın yedisinden puanla ayrılan Bottas, son yedi yarışın hiçbirisinde puan almayı başaramadı.

Fin sürücü Monza'nın dar ilk virajında yaşanan temas sonrası ön kanadın bir kısmını kaybetti ve ayrıca son sıraya kadar düştü.

Damalı bayrağı 14. sırada gören Fin sürücü şöyle dedi: "Yarışta iyi bir tempomuz vardı, bu yüzden puan alamamak hayal kırıklığı yarattı."

"Yarışım büyük oranda ilk virajda tehlikeye girdi. Temasın ardından ön kanat uç plakasının tamamını kaybettiğimi fark ettim. Araç daha fazla kayıyordu ve durum harika değildi."

"Ayrıca ilk virajın ardından aracın stop etmesini engelleyen sistem devreye girdi ve sadece 2. virajdan sonra düzeldi, bu yüzden epey geriye düştüm. Yükselmek hiç kolay olmasa da elimden gelenin en iyisini yaptım."

"İyi bir yükseliş kaydettim ancak araçtaki hasar, yarışı benim için epey zorlaştırdı."

"Hasarı da hesaba katarsak bence tempomuz fena değildi. Bugün ilk 10'da yarışabilecek bir araca sahiptik, bu da son birkaç yarışın ardından durumun daha iyi olduğunu gösteriyor, ki bunu görmek güzel."

"En azından takım Zhou ile bir puan aldı ve bugün mutlu olmak için bir sebebimiz var."

"Sırada Singapur var ve orası farklı tipte bir pist. Orada daha fazla yere basma gücüne ihtiyacınız var. Bakalım. Budapeşte'de iyiydik ama Zandvoort'ta o kadar iyi değildik. Bu yüzden daha fazlasını beklemek kolay değil."

"Yine de artık puan alabileceğimizi biliyoruz ve yılın geri kalan kısmını, şu anda olduğundan daha güçlü bir yerde bitirmeyi istiyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: DPPI