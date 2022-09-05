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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Bottas: "İlk turlarımı iyileştirmem lazım"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, bu sene ilk turlarda yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışlarını zorlaştırdığını bu yüzden bunu iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Bottas: "İlk turlarımı iyileştirmem lazım"
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Yarışa 16. sıradan başlayan Bottas, ilk turda 19. sıraya kadar geriledi ancak iyi bir ilk stintin ardından 10. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Pit stoptan sonra yeniden gerileyen Bottas, muhtemel bir güç ünitesi sorununun ardından yarışa erken veda etti.

Bottas'ın ana düzlüğün sonunda yolda durmasının ardından yarışa güvenlik aracı girdi.

Yarış dışı kaldığı anı anlatan Bottas, "Düzlüğün başında, güç kaybettiğimi hissetmeye başladık ve ardından gerçekten hızlı bir şekilde kötü sesler çıkmaya ve aracın arkasından dumanlar yükselmeye başladı. Sonrasında ise motor kapandı. Bu yüzden tahminim motorda sorun yaşadığımız yönünde ancak kontrol etmemiz lazım." dedi.

İlk bölümdeki yükselişinin ardından puan alıp alamayacakları sorulduğunda Bottas, bunun zor olacağını ancak daha iyi sonuçlar için ilk tur performansını iyileştirmesi gerektiğini söyledi.

Bottas, "Puan kazanmak zorlayıcı olurdu ancak evet, çok yakın olabilirdik. En azından yarış performansımız, dünkü sıralama performansından daha iyiydi. Bunu görmek güzel. Ancak yine ilk turda pozisyonlar kaybettim ve hayatımı bir kez daha zorlaştırdım. Bu açıdan benim için şu anda birinci öncelik, oldukça kötü olan ilk tur performanslarımı iyileştirmek olacak."

"Monza yarışı önemli olacak çünkü bildiğiniz gibi geride çok fazla yarış yok ve daha fazla puan kazanmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda Monza, Alfa'nın kendi evindeki yarışı. Bu yüzden orada güçlü sonuç almak önemli olacak." dedi.

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