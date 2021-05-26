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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Bottas: "İlk turda ayağımı gazdan çekmesem Verstappen'le temas yaşyabilirdik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Red Bull pilotu Max Verstappen'in savunması nedeniyle Monako Grand Prix'sinin ilk metrelerinde ayağını gazdan çekmek zorunda kaldığını söylüyor.

Bottas: "İlk turda ayağımı gazdan çekmesem Verstappen'le temas yaşyabilirdik"

Charles Leclerc'in yarışa başlayamaması nedeniyle pole pozisyonu çizgisi boşta kaldı. Bundan ötürü de hem ikinci sıradan kalkan Max Verstappen'in hem de üçüncü sıradan kalkan Valtteri Bottas'ın önü boştu.

Bottas, ilk metrelerde Verstappen'den daha iyi hareketlendi ve ikili neredeyse yan yana geliyordu. Ancak Verstappen hemen içeriye doğru kapanarak Bottas'ın daha da ileri gitmesine izin vermedi.

Bottas ve Verstappen ilk viraja gelirken çok yakınlardı. Hatta Fin pilot ilk viraj öncesinde blokaj da yaşadı.

Bottas, Verstappen'le olan mücadelesinin "adil" olduğunu, fakat eğer ayağını gazdan çekmeseydi, aralarında temas yaşanacağını düşünüyor.

RacingNews365 ile yaptığı röportajda Bottas şunları söyledi: "Aslında startım oldukça iyiydi."

"Hemen Verstappen'le arayı kapatmaya başladım. Fakat tabii ki kendisini savundu ve beni yana doğru itti."

"Bu, ayağımı gazdan çekmem gerektiği anlamına geliyordu. Eğer ayağımızı gazdan çekmeseydim, muhtemelen kaza yapacaktık."

"Max'in hamlesi sert ama adildi. Sonuçta o noktada hâlâ önümdeydi. Bu yüzden savunma yapması normaldi."

"Yani sert bir hamleydi, ama sınırların içindeydi. Onu yaptığı için gidecek yerim kalmamıştı."

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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