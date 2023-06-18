Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Fin pilot sıralama turlarında 15. en iyi zamanı yaptı ve pazar günkü yarışa bu pozisyondan başlamak zorunda kalacak.

Oysa antrenman seanslarının ardından son derece pozitif bir tutum içerisindeydi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Bottas, "Özellikle 3. antrenman seansındaki tur zamanımıza baktığımda, bugün ilk onun kesinlikle mümkün olduğuna inanıyordum."

"Ne yazık ki bu değişken koşullarda biraz şanssızdık. Elbette Q3'te mücadele etmeyi tercih ederdim ama yarın yeni bir gün ve bugünü telafi etme fırsatımız olacak."

"Tüm hafta sonu boyunca aracımız ilk ona girebilecek gibiydi, özellikle kuru zeminde hızımız gayet iyi."

"Gece boyunca performansımıza bakacağız ve yarın daha yukarılarda olmaya çalışacağız." dedi.

Zhou Guanyu ise ilk bölümün henüz ilk dakikalarında yolda kaldı fakat sonrasında aracı tekrar çalıştırıp, yola devam edebildi.

"Sıralama benim için oldukça sinir bozucu geçti. Seansın henüz başında araç güç kaybetti ve durmak zorunda kaldım."

"Çok fazla anti-stall yaşadım ve ilk başta takımla iletişime dahi geçemedim."

"Yine de bir şekilde aracı garaja geri getirmeyi başardım ve bir süre sonra tekrar dışarı çıktım."

"Genel olarak, benim açımdan temiz bir seans olmadı: yol tutuş eksikliği yaşadım, oldukça fazla kaydım."

"Ne olduğunu henüz bilmiyoruz ancak düzgün şekilde çözüme kavuşturmak için araştırma yapacağımıza eminim."

"Yine de kaybedilmiş bir şey yok: umarım yarından önce bunu çözer ve daha üst sıralarda yer alabiliriz."