Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

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Valtteri Bottas, antrenman turlarının her ikisinde de ilk ona girerken, ikinci seansta yedinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Fin pilot, hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi performans ortaya koydu ve günden memnun olduğunu söyledi.

Bottas, "Genel olarak iyi bir gün oldu."

"Bulunduğum pozisyondan oldukça memnunum ve sıralama turlarında son bölüme kalma serimi devam ettirme konusunda iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum: Vazgeçmeye niyetim yok!"

"Hedefimiz bu ve doğru ayarları seçersek ilk 10 mücadelesi verebiliriz."

"Bugün farklı lastik hamurlarını değerlendirdik ve tam olarak beklediğimiz gibi çalışıyorlardı. Büyük bir aşınma yaşamadım ki bu çok olumlu. Bu lastiklerden en iyi şekilde faydalanacağımıza eminiz."

"Şahsen yeni pist düzeni hoşuma gitti. Daha hızlı görünüyor ve geçiş yapmak daha kolay olacak. Yine de çok kolay olmasını beklemiyorum." dedi.

Guanyu Zhou ise Melbourne'deki ilk gününden memnun görünüyor.

"Pistteki ilk sürüşüm ilginçti ama tam olarak hayal ettiğim gibi değildi. Simülatörde çok çalıştım ama pistin ne kadar dar ve pistin kenarındaki çimlerin ne kadar yakın olduğunu ancak piste çıkınca anlıyorsunuz. Bu, zor bir pist fakat hoşuma gitti. Sürüş yapmak ve ritim yakalamak ilginçti."

"Hafta sonu boyunca aracı ve araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimi anlamaya devam edeceğim. Yeni bir pisti öğrenmek zorunda kalmak, işin karmaşıklığını artırıyor ama hoşuma gitti. Bu konuda büyük bir sorun görmüyorum."

"Hızımız da umut verici görünüyor ve bundan ötürü iyimserim. Mühendislerle yapacak çok işim var. Fakat cumartesi günü bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Eğer turu bir araya getirebilirsem, o zaman iyi bir pozisyonda olabilirim."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images