Bottas, ilk kez Race of Champions'a katılmaya hazırlanıyor!
Valtteri Bottas, Ocak ayında Race of Champions'a katılacağını duyurdu. Fin pilot, Uluslar Kupası'nda Mika Hakkinen'e eşlik edecek.
28-29 Ocak'ta İsveç'in Pite Havsbad şehrinde düzenlenecek etkinliğe katılmaya hazırlanan Bottas, Uluslar Kupası'nda Mika Hakkinen ile takım arkadaşı olacak. Fin pilot ayrıca bireysel olarak da mücadele edecek.
Bu seneki mücadeleye Sebastian Vettel, Johan Kristoffersson, Jamie Chadwick, Petter Solberg ve Oliver Solberg gibi epey rekabetçi isimler de katılacak.
Bottas, "Bu yıl ilk kez Race Of Champions'a katılacağım için şimdiden sabırsızlanıyorum. Yıllardır televizyondan izlediğim bu etkinliğe geçen yıl katılmayı planlıyordum ancak son anda çekilmek zorunda kaldım."
"İsveç'te, kar ve buz üstündeki yarışı uzaktan izlemek acı vericiydi, bu yüzden Ocak ayında Pite Havsbad'da onlara katılacağım için mutluyum."
"Ayrıca ROC Uluslar Kupası'nda Finlandiya Takımı'nda Mika Hakkinen'e eşlik edebileceğim için çok heyecanlıyım. Mika ile yıllar içinde iyi arkadaş olduk ama onunla birlikte yarışmak benim için özel bir zevk olacak."
"İkimiz de birkaç kez Arktik Rallisine katıldık, umarım bu İskandinav komşularımızı -ve diğer tüm sürücüleri- yenmemize yardımcı olabilir."
"Daha sonra arkadaşlığımızı bir kenara bırakıp bireysel klasmanda birbirimizi yenmeye çalışacağız. Her ne olursa olsun, pistte ve dünyanın dört bir yanında bizi izleyen tüm hayranlarımıza harika bir gösteri sunacağımızdan eminim."
Daha önce Paris, Londra ve Mexico City gibi şehirlerde düzenlenen ROC, 2022 yılının başında İsveç'e taşındı ve ilk kez karlı zeminde düzenlendi. Epey ilgi çeken mücadele, 2023'te de Pite Havsbad'da devam edecek.
Race of Champions 2023'ün tüm sürücü kadrosu önümüzdeki haftalarda etkinlik öncesinde açıklanacak.
ROC Sweden 2022 at Pite Havsbad
Fotoğraf: Race of Champions
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