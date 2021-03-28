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Önceki / Verstappen: "Bu pole pozisyonunda Honda'nın etkisi büyük"
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "İlk bölümde iki set lastik kullanmak işimi zorlaştırdı"

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, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının ilk bölümünde iki set yumuşak lastik kullandığını ve bundan ötürü son bölümde sadece bir yeni lastiğe sahip olduğunu dile getirdi.

Bottas: "İlk bölümde iki set lastik kullanmak işimi zorlaştırdı"

Mercedes'in Fin pilotu, sıralama turlarının ilk bölümünde, iki kez piste çıktı ve her piste çıkışında yeni set yumuşak lastikler taktı.

Bu, son bölüm için elinde sadece bir set yeni yumuşak lastik kaldığı anlamına geliyordu ve sonuç olarak sıralama turlarını üçüncü bitirdi.

Bottas, gününü şöyle yorumladı: "Açıkçası 3. antrenman seansı kendi adıma çok zor geçti. Araç için en iyi dengeyi bulamadım. Bu yüzden sıralama turlarından önce ayarlar üzerinde çalışmalar yaptık. İlk seansta araç ilk denememde iyiydi ancak sonuç o kadar da iyi değildi."

"İkinci denememizi yeni lastiklerle yaptık ve elbette daha iyiydi fakat o ikinci lastik setini boşu boşuna kullandığım ortaya çıktı. Sonuç olarak da son bölüm için  sadece bir set yeni yumuşak lastiğim kalmıştı. Bu yüzden sıralama turlarının benim için mükemmel geçtiğini söyleyemeyiz."

"Seanstan seans giderek daha hızlı sürüyordum, aracın davranışlarını ve rüzgarın yönünü daha iyi hissediyordum. Ancak yine de Max bugün bizim için ulaşılamaz bir seviyedeydi."

"Son bölümün, elimizde sadece bir set yeni lastik olduğunu düşündüğümüzde, iyi geçtiğini ve iki zorlu seanstan sonra toparlanmayı başardığımı düşünüyorum. En azından iki Mercedes de ilk üçe girmiş durumda. Bence yarışta iyi bir performans sergileyebiliriz." 

Bottas, takımın testlere kıyasla ilerleme kaydettiği görüşünü kabul ediyor.

Ne kadar mutlu hissettiği sorusuna Fin pilot, "Red Bull'un ardında olduğumuz için tabii ki mutlu olamayız ama en azından ilerleme kaydetmeyi başardık. Testlerde blöf yapmıyorduk, ilk yarışta rakiplerimizin ne kadar gerisinde olduğumuzla ilgili kabaca bir tahminimiz vardı."

"Biraz daha yaklaşmayı başardık, ki bu güzel bir şey ama yapılacak daha çok fazla iş var."

"Yarışta Red Bull'un tek aracına karşı iki araçla mücadele edeceğimiz için olumlu bir ruh halimiz var." dedi.

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Verstappen: "Bu pole pozisyonunda Honda'nın etkisi büyük"

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Verstappen: "Bu pole pozisyonunda Honda'nın etkisi büyük"
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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