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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"

Ekleyen:
, Şef Editör

Portekiz GP'yi 3. sırada tamamlayan Valtteri Bottas, yarışın ilk bölümünde neden yeteri kadar hızlı olmadığını bilmediğini söyledi.

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, startta ve ardından güvenlik aracından sonraki yeniden startta yerini korusa da arkasındaki pilotlarla farkı açamadı.

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, güvenlik aracından sonra Red Bull'dan Max Verstappen'e geçilip 3. sıraya gerilese de önce Verstappen'i, ardından Bottas'ı geçerek ilk sıraya yükseldi.

Hamilton, pit stoplara kadar Bottas'la farkı 4 saniyenin üzerine taşırken Bottas Verstappen'den kurtulamadı. Bottas pit stoptan sonra Verstappen'in önünde kalmayı başardı ancak Verstappen, kendisinden bir tur önce pite gelmesi sayesinde lastiklerini erkenden ısıttı ve Bottas'ı pist üstünde geçmeyi başardı.

Yarışın ardından podyum töreni öncesinde konuşan Bottas, bilinmedik sebeplerle ilk stintte yavaş kaldığını söyledi.

Bottas, "Zorlu bir gündü. İlk stintte gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Bilinmedik sebeplerle performansım yoktu. Buna bakmamız lazım."

"Sonrasında evet, ikinci stint oldukça iyiydi ancak bir ara bazı sensörlerde sorunlar oldu. Bu yüzden Max'i yakalayamadım." dedi.

Son bölümde aracının nasıl daha iyi performans sergilediğinin sorulması üzerine Bottas, "Gerçekten bilmiyorum. Bugün genel olarak güçlü bir pakete sahiptik. İlk stintte neden iyi çalışmadı bilmiyorum. Buna bakmamız gerek." şeklinde cevap verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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