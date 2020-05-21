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Formula 1 / Son dakika

Bottas, ilk başta Toto Wolff'ü etkileyememiş

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Bottas, ilk başta Toto Wolff'ü etkileyememiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
21 May 2020 20:05

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, kendisinden Valtteri Bottas'ın kariyerinin ilk döneminde yardımcı olması istendiğinde onunla pek ilgilenmediğini, ancak kendisiyle görüştükten sonra yardımcı olmaya karar verdiğini söyledi.

2000'li yılların başında Wolff, motor sporları alanında yatırım yapmak için kendi yarış aktivitelerini sonlandırdı ve ardından genç pilotlara destek vermeye başladı.

2007-2008 kış döneminde Formula Renault takımı olan Motopark Academy'nin patronu Timo Rumpfkeil, Wolff'tan Bottas'a yardımcı olmasını istedi.

Daha önceki pilot desteklerinde hayal kırıklığı yaşayan Wolff ilk başta bu teklifi kabul etmedi.

O dönem hakkında konuşan Wolff, "Motor sporlarına yatırım konusu başladığında, bu olaya daha fazla girdim. Bir şekilde eksik olduğum konuda, genç pilotlara destek vermeye çalıştım. Onlara hem finansman sağlıyor hem de rehberlik yapıyordum."

"Bir gün Almanya'da Formula Renault takımı sahibi olan arkadaşım Timo beni aradı. Bana, maddi desteği pek iyi olmayan Finlandiyalı sıra dışı bir çocuk olduğunu, gridin önünde mücadele ettiğini ve gelecek sene onu alabileceğimi söyledi. Menajeri yoktu."

"Bunun üzerine ona 'Hayır, çok teşekkür ederim' dedim. Desteği olmadığı dönemde bana minnettar olan ancak dünya şampiyonu olup para kazanmaya başladığında beni unutan bazı pilotlarla kötü bir geçmişim vardı. Bunu yapmak istemiyordum. Bunun üzerine 'Peki o zaman' dedi." dedi.

Bottas o sene Motopark adına yarıştı ve 2008 Formula Renault NEC serisinde hemen başarılı olarak kendisini kanıtladı.

Wolff, "Birkaç ay sonra Rumpskeil aradı ve 'Valtteri'nin ilk iki Formula Renault yarışını kazandığını söylemek istedim' dedi. Bunun üzerine ona, 'Bu zaten bekleniyordu, öyle söylemedin mi?' dedim. Bunun üzerine bana, 'Evet ama ilk yarışını ikincinin 27 sn farkla önünde, ikinci yarışını ise 24 sn önünde kazandı' dedi. Evet. Bu gerçekten sıra dışıydı." 

"Ardından Valtteri aradı ve 'Sizinle buluşabilir miyim?' diye sordu. Buluştuk ve ofisime girdiğimde 'Ben menajer aramıyorum. Sadece sizin tavsiyelerinizi öğrenmek istiyorum çünkü beni desteklemekle ilgilenen birkaç grup var. Sadece sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum' dedi."

"Ona dürüst bir şekilde fikirlerimi söyledim ve sonrasında 4 yatırımcı olarak - ben, bir arkadaşım, Mika Hakkinen ve Didier Coton - Valtteri'nin kariyerine yardımcı olduk." dedi.

Valtteri Bottas, Team Motopark

Valtteri Bottas, Team Motopark

Photo by: Alexander Trienitz

Wolff, Bottas'ın o gün kendisinde güçlü bir etki uyandırmayı başardığını söyledi.

Wolff, "Tek başına geldi. Yanında ailesi yoktu. Dışarıda kar yağıyordu ve sadece bir süveter vardı. O an sessiz ve hoş Finlandiyalı çocuğun kabuğunun altında sert, rekabetçi, dirençli birisi olduğunu hissettim. İçinde aslında çok inatçı, güçlü ve rekabetçi bir çocuk vardı." dedi.

Wolff ayrıca Lewis Hamilton'la ilk tanıştığı anı da anlattı. Wolff ve Hamilton, aslında 2002'de Donington Park'taki bir yarışta denk gelmişler ancak Wolff onun adını ilk olarak 2 sene sonra, Avrupa F3 test yarışında duyduğunu söyledi. Wolff, eşi olan Sussie Stoddart'la da ilk olarak Donington'da denk geldiklerini belirtti.

Wolff, "F3'te sezon öncesi testleriydi. Formula Renault'dan gelmişti ve ART'taki pilotlarımdan birisiydi. O dönemde önde olan takım ART'tı."

"Valencia'da pilotumu ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Lewis garajdan içeri girdi. Onun takımı ART kadar rekabetçi değildi ve bizim aracımıza baktı."

"Bu genç adamın diğer garajda neler olduğunu öğrenme konusunda çok meraklı olduğunu hatırlıyorum. Onu ilk olarak orada görmüştüm." dedi.

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Editör Adam Cooper

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