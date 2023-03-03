Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

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2023 sezonunun ilk iki antrenman seansının ardından Alfa Romeo pilotu Bottas, araçtan genel olarak memnun olduğunu ancak düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.

Fin pilot, "Özellikle ikinci seanstaki ayarlarla kendime güveniyorum. Bu noktadan sonra sadece ince ayarlara ihtiyaç var; bu yüzden hafta sonu için hazır hissediyorum."

"Aslında ilk antrenmana kıyasla ayarlarda biraz farklı bir yöne gitmeye çalıştık ama bundan o kadar da memnun değildim, bu yüzden aşağı yukarı testte sahip olduğumuz şeye geri döndük."

"Aracın testteki halinden çok bir farkı yok, sadece ön süspansiyon kapaklarında küçük bir güncelleme yaptık."

"Daha sonra ikinci antrenmanda düzlüklerde 0.2 ile 0.3 saniye kaybetmeme neden olan bir tür sorun olduğunu öğrendik, sanırım aero açısından doğru olmayan bir şeyler var. Bunun nedenini bulacağımızdan eminim."

"Bugün gördüğünüz gibi, orta grup birbirine çok yakın. Bu yüzden ilk 10'a girmek kolay değil ama her şeyi doğru yaparsak bu bizim için gerçekçi bir hedef olur."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Bugün yarış için biraz pratik yaptım çünkü bir Williams'ın arkasındaydım ve onu yakaladım, oldukça yaklaştım ve sonunda onu geçmeyi başardım; böylece diğer araçları takip etme konusunda da biraz bilgi edindim. Bu sıcaklıklarda lastikler oldukça tutarlı, bu yüzden tam olarak olmasa da makul ölçüde aracı zorlayabiliyorsunuz." dedi.

Bottas, takımın hedefleri hakkında şunları söyledi: "Bugüne bakacak olursak, beklediğimiz yerdeyiz."

"0.1 ya da 0.2 saniye kazanabilirseniz, bu büyük bir fark yaratabilir."

"Umarım orta grubun üst sıralarında yer alırız ama bugünden sonra iki aracın da Q3'e kalabileceğini düşünmek gerçekçi olur, dolayısıyla bu yarış için hedefimiz bu olmalı."