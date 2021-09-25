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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas: "İkinci turu atabilseydik büyük bir adım atardık"

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Mercedes AMG-Petronas pilotu Valtteri Bottas, kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra ikinci bir tur atabilselerdi, tur zamanı olarak büyük bir gelişim sağlamış olabileceklerini söyledi.

Bottas: "İkinci turu atabilseydik büyük bir adım atardık"

Rusya GP hafta sonunu güçlü bir şekilde geçiren Mercedes pilotları, üçüncü sıralama seansına kadar liderliği başkasına bırakmadı. Ancak en önemli anda, değişen koşulların da etkisi ile beraber, doğru fırsatı bulamayan Mercedes pilotları, zamanlarını geliştiremeyerek dördüncü ve yedinci oldu.

Sıralamalar hakkında konuşan Bottas, "Bence birinci ve ikinci seanslar gayet iyiydi. Tüm koşullarda gayet iyi bir hıza sahiptik, ancak üçüncü seansta zemin kurumaya başladığında, bilmiyorum, yeniden gözden geçirmem gerekecek, ancak sanırım biraz geç pite geldik."

"Bazıları kuru zemin lastikleri için daha erken pite gelmişlerdi ve Lewis'in aracında bir sorun yaşadık, bu nedenle iki tur yerine bir tur atabildik. Ve bu turda da lastikleri çalıştıramadık. Bu nedenle ikinci turda, kağıt üzerinde, büyük bir adım atabilirdik."

"Bugünün en büyük farklı ve üzüntülü kısmı buydu." dedi. 

Takımın daha iyi yapabileceği şeyler olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Bottas, "Neler yaptığımıza bakmamız lazım." 

"Piste çıktığımız ilk turda kuru zemin lastiklerine geçebileceğimizi düşündüm, sonrasında bana sordular ve pite gelebileceğimizi söyledim. Bu tartışmanın daha önce yapılıp yapılmaması gerektiğini gözden geçirmemiz gerekiyor, ancak benim hissiyatım buydu."

"Ancak bence daha büyük sorun pit yolunda beklemekti. Orada kaybettiğimiz zaman nedeniyle iki tur atacağımıza tek tur atabildik ve bu da bize pahalıya patladı." dedi.

Yarınki yarıştaki fırsatları hakkında da konuşan Fin pilot, "Şampiyona için büyük bir fırsat var. Yarınki yarış, bizim için Red Bull'dan daha fazla puan alma konusunda büyük bir fırsat. Ve ben de yarış galibiyeti için mücadele edebileceğimize inanıyorum."

"Çünkü, dünkü seri halinde atılan turlardaki tempomuza baktığımızda, özellikle kuru zeminde bir yarış olacaksa, galibiyet veya ona yakın pozisyonlar için savaşacağız. İlginç bir yarış bizi bekliyor olacak."

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