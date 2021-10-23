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Bottas: “İkinci seansta geri adım atmış olabiliriz”

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Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, Austin’deki ikinci antrenman seansında denedikleri şeylerle geri adım atmış olabileceklerini söyledi.

Bottas: “İkinci seansta geri adım atmış olabiliriz”

Mercedes’in Fin sürücüsü Bottas, Austin’deki cuma gününü ilk seanstaki derecesiyle en hızlı isim olarak tamamladı.

Ancak Fin sürücü, motor değiştirdiği için 5 sıra grid cezası aldı ve yarışa en iyi ihtimalle altıncı sıradan başlayacak.

İkinci antrenman seansının ardından konuşan Bottas, “Evet, ne yazık ki yine ceza almak durumunda kaldım. Ancak bu sefer daha küçük bir ceza.”

“Beş sıra geriye düşeceğim, ancak yine de iyi bir yarış geçirebilirim. Odaklanmam gereken şey, yarış temposu ve bugün buna odaklanmaya çalıştık, özellikle de ikinci seansta.”

“Ayar konusunda yapmamız gereken çok şey var, sürüş hiç kolay değil. Bazı yerlerde pistin de yol tutuşunun azaldığını hissettim. Denge de biraz istikrarsızdı.”

“Sıcaklıklar, buradaki son yarışa göre daha fazlaydı, ancak asfalt da eskiyor ve daha az yol tutuş oluyor.”

“Pole pozisyonunu alabileceğimi düşünüyorum. İyi bir aracımız var. Ancak bugün, ön tarafın oldukça yakın olduğunu gördük. Belki de ikinci seansta küçük bir geri adım attık. Ancak dediğim gibi, uzun sürüşlere daha fazla odaklandık. Yarının zorlu olacağına şüphe yok.”

“Yapabileceğimiz en iyi seçeneklere bakmalıyız. Çünkü podyuma çıkmak veya kazanmak istiyorsam, önümdeki araçları geçmem gerekiyor. Her zamanki gibi çok çalışmamız lazım.” dedi.

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