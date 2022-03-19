Bottas ikinci kontrol elektroniğine geçti

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Bu yıl Alfa Romeo'ya geçen Valtteri Bottas, kariyerinde ilk kez Ferrari motoruyla yarışacak ve şimdiye kadar kendisi için sorunsuz bir başlangıç olmadı.

Cuma günkü ilk seansta sorun yaşayan Fin sürücü, seans boyunca sadece iki tur kaydedebilmişti. İkinci seansta piste çıkıp iyi bir performans sergilese de, Alfa Romeo güç ünitesinde değişiklik yapma kararı aldı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Valtteri Bottas, bu yılki ikinci ve son kontrol elektroniği ünitesine geçti.

Bu yıl güç ünitesi sayılarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği ünitesi kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.

Bottas bir sonraki değişiminde 10 sıra grid cezası alacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Erik Junius