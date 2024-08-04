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Formula 1 Belçika GP

Bottas iki takımın aday listesinde

Valtteri Bottas'ın iki Formula 1 takımının listesinde olduğu iddia edildi.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Kick Sauber

Valtteri Bottas, Kick Sauber

Fotoğraf: Erik Junius

Williams geçtiğimiz günlerce Carlos Sainz ile sözleşme imzalayarak sürücü pazarı için önemli bir anlaşmayı sonlandırmış oldu.

İspanyol pilotla yapılan anlaşma iki yıllık olacak ve bundan ötürü Sainz'ın artık sürücü pazarı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.

İspanyol sürücüye Sauber/Audi ve Alpine de sözleşme teklif edilmişti fakat artık yeni bir isme ihtiyaçları var.

Şampiyonanın resmi web sitesine göre, Sauber/Audi ve Alpine, Valtteri Bottas'ı ciddi şekilde düşünüyorlar.

Fin pilot daha önce kariyerine Sauber'de devam etmek istediğini söylemişti, bu nedenle sözleşmesinin uzatılması mantıklı bir seçenek gibi görünüyor.

Ancak Fin pilotla kontrat yenilenmemesi halinde takım Kevin Magnussen ve Guanyu Zhou gibi adayları değerlendirebilecekleri iddia ediliyor.

Alpine ise Sainz'dan ret cevabı aldıktan sonra, gelecek sezon için henüz sözleşmesi olmayanlar arasında en deneyimli ve en hızlı isim olan Valtteri Bottas'a teklif götürdü.

Alpine alternatif olarak Jack Doohan'ı düşünüyor.

Kaynaklar, Mick Schumacher'in artık Alpine'in listesinin üst sıralarında yer almadığını belirtiyorlar.

Valtteri Bottas, KICK Sauber, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, at the drivers parade

Valtteri Bottas, KICK Sauber, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, at the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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