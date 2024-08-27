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Formula 1

Bottas'a göre Hollanda GP, Sauber'in bu yılki "en kötü" yarışıydı

Valtteri Bottas, Hollanda Grand Prix'sinde Sauber'in bu yılki 'en zayıf' performansını sergilediğini düşünüyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44

Fin pilot ve takım arkadaşı Zhou Guanyu, geçen hafta sonu açık ara en yavaş sürücüler oldular. Üstelik iki pilot da Lando Norris'ten iki tur yiyen tek isimlerdi.

Bu yıl puan alamayan Bottas ve Zhou en azından bazen orta gruptaki rakipleriyle mücadele edebiliyorlardı fakat son yarışta durum böyle değildi.

Bottas, “Performansın bu kadar kötü olmasını beklemiyordum."

“Aslında başlangıç iyiydi ve başladığımız yere kıyasla iyi bir yere geldik. Beş ya da altı tur sonra grubu takip etmekte zorlandığımı gördüm."

“İşte o zaman yeterli hıza sahip olmadığımızı anladım. Belki diğer lastik hamurlarıyla her şeyin daha iyi olabileceğini umuyordum ama olmadı."

"Tüm hamurları denedik, yani sorun lastikte değil, araçtaydı. Bu pistte çalışmıyordu." dedi.

Eski Williams ve Mercedes pilotu, performansın  geniş kapsamlı bir sorun mu yoksa Hollanda pistine özgü bir sorun mu olduğuna inandığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu yıl hiçbir yarışta bu kadar zayıf olmamıştık."

"Bu pist virajların eğimli olması, kamber açıları ve rüzgar, aracın tüm zayıf yönlerini ortaya çıkardı."

“Çaprazdan veya arkadan esen rüzgara karşı  gerçekten hassasız. Oval virajlardan ve buna benzer yerlerden geçerken durum daha da kötüleşiyor çünkü sürüş yüksekliği doğru aralıkta değil."

"Yani aracın tamamı çok fazla sınırda, çok hassas. Kesinlikle dengeli bir temele sahip değil. Çapraz rüzgar gibi bir şey olduğunda durumda çok daha kötü hale geliyor."

Tüm bu sorunların sezon sonuna kadar çözülüp çözülemeyeceği sorulduğunda Bottas şöyle yanıt verdi: "Bu uzun vadeli bir durum. Yani hızlı bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yine de bu pist oldukça eşsiz ve bu tür bir rüzgarı nadiren görüyoruz."

"Yani daha iyi hafta sonları geçirebileceğimiz konusunda iyimserim. Umarım bu yarış istisna olur."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, Logan Sargeant, Williams FW46

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, Logan Sargeant, Williams FW46

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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