Bottas: "Hızımız iyidi fakat geçiş yapmak imkansızdı"

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Alfa Romeo yeni bir ön kanat denediği Japonya'da puan almayı başaramadı ancak zaman zaman takımın performansı umut vericiydi.

Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Koşullar özellikle de yarışın başında çok zordu. İlk birkaç tur oldukça riskliydi, benim pozisyonumda görüş mesafesi çok iyi değildi."

"Özellikle pist biraz kuruduktan sonra hızımız iyiydi ancak ne yazık ki bugün geçiş yapmak zordu.: Sanırım sürücülerin çoğu bu konuda zorlandı, yarışın neredeyse tamamında Magnussen'in arkasında sıkışıp kalarak geçirdim."

"Yine de hafta sonundan bazı olumlu sonuçlar çıkarabiliriz: Dün Q3'e girmeye çok yakındık, bu iyi bir şey. Bu küçük bir gelişim ve sezonun son yarışları için bunu hedeflemeliyiz."

"Umarım bunun üzerine bir şeyler koyabilir ve birkaç hafta sonra Austin'de iyi bir sıralama turları geçirebiliriz. Ayrıca orada da araca bazı ek güncellemeler getireceğiz."

Zhou Guanyu da zor bir yarış olduğunu düşünüyor fakat pozitif şeylere vurgu yapıyor.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Puan alamamış olsak da hafta sonundan çıkardığımız olumlu sonuçlar var. Bu kadar yakın olmaya devam edebildiğimizi ve iyi bir hıza sahip olduğumuzu görmek güzeldi."

"Yarışın kendisi ise zordu, ilk startta görüş çok kötüydü. Biraz sıkıştım çünkü Valtteri'yi geçmek için dışarıdan gelmeye çalıştım ve orada bir Williams vardı. Bu yüzden biraz sıra kaybettim ve ardından kırmızı bayrak geldi."

"Sonrasında bir kumar oynamamız gerekiyordu, ya yağmur lastiğinde kalıp biraz daha yağmur umacaktım ya da geçiş lastikleri için pite girecektim."

"Oldukça gerideydim ve öndeki araçlardan bana gelen çok fazla sprey vardı, bu yüzden en iyi seçeneğin yağmur lastiğinde kalmak olduğunu hissettim. Bunu yaptık fakat geçiş lastiklerinin daha hızlı olduğu açıktı. O an kumarın tutmadığını biliyordum: Yine de denedik ve bu sayede ilk kez en hızlı turu attım."

"Yine de gelecek için kendimize güvenebiliriz çünkü bu hafta sonu yaptığımız güncellemeler olumluydu. Şimdi bunları tam olarak anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var."

"Genel tempo aslında o kadar kötü değildi, hız olarak iyi bir noktadaydık fakat bu pistte hızdan ziyade konumunuz çok önemli."

"Bu yüzden takım için zor bir gündü."