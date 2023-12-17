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Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Valtteri Bottas, Sauber'in iyi bir 2024 aracı geliştirmesini ve Audi'ye 'değerini' göstermesinde yardımcı olmasını umuyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

2023'ün sonunda Alfa Romeo ve Sauber ortaklığı sona erdi; Sauber şimdi 2026'dan itibaren Audi works takımı olarak heyecan verici bir birlikteliğe odaklanmış durumda.

Sauber 2024 için, Bottas ve Zhou Guanyu'dan oluşan pilot kadrosunu koruma kararı aldı. 

Bottas, Audi için değerli olabilecek hız ve tecrübe kombinasyonuna sahip olduğunu kanıtlamak için gereken platformu sağlamak amacıyla 2024'te kendisi için daha güçlü bir araç istiyor.

Bottas, Motorsport-Magazin.com'a verdiği demeçte, 2024'ün sonunda sona erecek olan anlaşmasını uzatma planının olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu takımla görüşmemiz gereken bir konu."

"Elbette herkes Audi'nin 2026'da resmi olarak görevi devralacağını biliyor. Bu heyecan verici bir proje ve benim için de bu projenin devamı olacak."

"Ancak takım açısından, gelecek yıldan sonra pilot eşleşmesinin nasıl olacağı konusunda henüz bir karar yok, sanırım bu tartışmalar önümüzdeki yıl yapılacak."

Audi logo

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Audi logo

"Umarım biraz daha fazla hız buluruz ve bir şeyler yapabileceğim bir araca sahip olurum. Bu şekilde Audi'ye hızımın ve tecrübemin onlar için değerli olacağını göstermek istiyorum."

Alfa Romeo-Sauber, 2023'e güçlü bir şekilde başlasa ve Bottas ilk 10'da yer alsa bile o zamandan itibaren bir düşüş yaşadı. Bottas, Sauber'in ilerlemek için iş gücünü artırması gerektiğini, CEO Andreas Seidl'in da bu sorunun farkında olduğunu ve düzeltmeye çalıştığını söyledi.

Bottas, "İnsan gücü eksikliği var, takım genelinde ve fabrikada daha fazla insana ihtiyaç var." 

"Andreas bunun farkında ve üzerinde çok çalışıyor."

"Şu anda takımda da bir yeniden yapılanma söz konusu. Örneğin yeni bir teknik direktör [James Key] var, Fred'in [Vasseur] yerine Andreas geldi. Bunun gelecekte takımı nasıl etkileyeceğini görmek biraz zaman alacak."

"Bana göre hâlâ biraz kaynak eksikliği var. Kış boyunca rüzgar tünelinde diğer bazı takımların kaydettiği ilerlemeyi kaydedemedik." dedi.

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