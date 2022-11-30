Bottas: "Herkes Audi'nin F1 projesine katılmak ister"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Audi projesi için heyecanlı olduğunu söyledi söylüyor.
Audi geçtiğimiz aylarda, 2026 yılı için Sauber ile ortaklık kuracağını ve takımdan belli oranda hisse alacağını duyurdu.
Bir bakıma Sauber, 2026 yılıyla Audi'nin fabrika takımı olacak ve artık çok daha büyük kaynaklara erişecek.
Konu hakkında konuşan Bottas, "Resmi bir bütün olarak değerlendirdiğimde, Sauber ve Audi'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum."
"Çok ciddiler ve kazanmak istiyorlar. Bırakın beni, herkes bu projenin bir parçası olmak ister."
"Elbette çoğu şey Audi'nin, takım fabrika ekibi olmadan önce buraya ne zaman ve ne ölçüde yatırım yapacağına bağlı olacak. Gelecek yıl hiçbir şey değişmeyecek çünkü hâlâ Alfa Romeo ile birlikte olacağız.ve aracın bu yıldan daha iyi olmasını umacağız."
"Ancak 2024'ten itibaren onların desteği çoğu şeyi belirleyecek."
"Eğer Audi birkaç yıl boyunca Sauber'e ciddi yardım ve destek sağlarsa, 2026'daki güç ünitesi de güçlü ve dayanıklı olursa, her şey mümkün. Şimdiden güç düzeninin ne olacağına karar vermek imkansız fakat bu durumda takım hemen kendisine ciddi hedefler koyacak."
"Hâlâ yapmamız gereken işler var, bu bir gerçek fakat ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Evet, bazı teknik konularda şampiyona liderlerinin gerisindeyiz ama aradaki farkı kapatmak için zamanımız var."
"Audi'nin desteğiyle her şey mümkün." dedi.
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