Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak Singapur'da puan alabiliriz"

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Alfa Romeo geçtiğimiz haftalarda Monza'da aldığı puanla, altı haftalık hasretine son verdi ve yeniden puanla tanıştı.

Takım pilotları Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, aracın hızının Singapur Grand Prix'sinde ilk on için savaşmalarına olanak tanıyacağı görüşündeler.

Bottas, "Birkaç haftalık aradan sonra pistlere dönmek güzel."

"Fabrikada biraz zaman geçirip simülatörde bu çifte yarışa hazırlanmaya çalıştım. Singapur'a geri döndüğüm için mutluyum, buradaki son yarıştan bu yana üç yıl geçti. Pisti, sıcağı ve nemin getirdiği zorlukları seviyorum. 2017 Singapur GP'de de podyuma çıkmıştım."

"Monza'da araçtan maksimumu alamamış olmamız üzücü çünkü hafta sonu boyunca gayet iyi bir tempodaydık."

"Singapur'daki cadde pistinde hataya yer yok fakat her şeyi doğru yaparsak ve araç Cumartesi günü hızlı olursa, yarışta puan için mücadele edebiliriz." dedi.

Guanyu Zhou ise kariyerinde ilk kez yarışacağı hafta sonunda puan almayı hedefliyor.

"Benim için harika bir hafta oluyor çünkü dün, sözleşmemin uzatıldığını öğrendim ve şimdi de sabırsızlıkla beklediğim Singapur yarışı geliyor."

"Bu yıl kendi ülkeme en yakın yarış olduğu için ailem ve arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler."

"Üstelik bu benim için yeni bir pist olacak. Cadde pistinde, gece ve bu tür hava şartlarında yarışmak zor olacak ama kendimi hazır hissediyorum."

"Monza'da kazandığım puanlar bana büyük bir güven verdi."

"Bu hafta sonu orta gruptaki mücadele yine sıkı olacak gibi görünüyor fakat iyi bir iş çıkarır ve araçtan maksimum alırsak, rekabetçi olabilir ve yeni bir puan serisi başlatabiliriz."

Alfa Romeo, bu hafta sonu araca bazı yeni güncellemeler getireceğini doğruladı ancak bunların aracın hangi kısmına getirileceği belirsiz.