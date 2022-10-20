Bottas: "Her şeyi doğru yaparsak, COTA'dan iyi puanlarla ayrılabiliriz"

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Alfa Romeo, 2022 Formula 1 sezonuna güçlü şekilde başladı ve hız açısından, belki dördüncü veya beşinci araca sahip görünüyorlardı.

Yılın ilerleyen kısmında tempoları büyük oranda düştü ve dayanıklılık sorunları da gerçek performanslarını göstermelerini engelledi.

Alfa Romeo şu anda şampiyonada altıncı sırada yer alıyor fakat diğer takımlar, son birkaç yarışta arayı iyice kapattılar.

Bottas, bu hafta sonu bazı güncellemelere sahip olacaklarını ve hafta sonundan iyi puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Bottas, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde olmaktan her zaman keyif almışımdır."

"Bu yıl boş zamanlarımın çoğunu burada bisiklet sürerek ve keşif yaparak geçirdim."

"Geçen Pazar Kansas'ta bir bisiklet yarışına katıldım ve kazandım. Bu da henüz hafta sonu başlamadan rekabet moduna girdiğim anlamına geliyor."

"2019'da yarışı pole pozisyonundan kazandım ve genellikle bu pist, taraftarlar ve atmosferle ilgili güzel anılarım var."

"Bu yılın başlarında Miami'de gördüğümüz üzere iyi bir gösteri nasıl yapılır biliyorlar."

"Suzuka'da hızımız iyiydi ve şimdi yeniden piste dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu hafta sonu bazı güncellemelerimiz de olacak."

"Eğer Cuma ve Cumartesi günleri ödevimizi iyi şekilde yaparsak, yarış içerisinde mücadelede olabilir ve bazı değerli puanlar kazanabiliriz."

Takım arkadaşı Zhou Guanyu ise daha önce hiç Teksas pistinde yarışmadı.

Çinli sürücü, "Austin'i sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için keşfedilecek yeni bir pist daha olacak. Suzuka'da ne yazık ki puan alamadım ama en azından orta grubun hâlâ ne kadar yakın olduğunu gördük."

"Yakaladığımız hız umut vericiydi. Hinwil'deki ana fabrikamızda birkaç gün geçirdim ve simülatörde sonraki yarışlar için hazırlandım."

"Ayrıca bazı güncellemelerimiz de var ve hava şartlarının bunlardan maksimum düzeyde yararlanmamıza izin vermesini umuyoruz."

"Her zaman olduğu gibi, birbirine bu kadar yakın bir orta grupta, Cumartesi günü iyi bir sıralama turları geçirmek önemli olacak."

"Orada mücadele etmek ve puan toplamak için her türlü şansa sahibiz." dedi.