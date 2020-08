Bottas: "Her şey aniden oldu"

Valtteri Bottas, ikinci sıradan başladığı yarışta Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'la benzer tempoya sahipti.

Fin pilot sonunda yarışı ikinci sırada tamamlayacaktı ancak lastik patlattı ve geriye düştü.

Son bölümde Sebastian Vettel'i zorlasa da, puan almayı başaramadı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Şampiyonluk yolunda büyük yara alan Bottas, büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"Gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu. Çok şanssız bir durumdu. Ayrıca lastiği turun başında patlattığım için turun büyük bir kısmını patlak lastikle gitmek zorunda kaldım, ki bu da hiç hoş değildi. Şanssızdık."

"Sert lastiklerle uzun bir bölüm atacağımızı biliyordum. Aynı zamanda Lewis üzerinde baskı kurmaya çalışıyordum. Fakat sonlara doğru çok fazla titreşim ortaya çıkmaya başladı. Bunu haber ettim ve sonrasında bir şeyler olabileceğini aklımda tuttum"

"Bir sorun olabileceğini düşündüm ve bu yüzden lastikleri korumaya başladım. Buna rağmen lastik patladı. Aniden oldu ve gerçekten bu şekilde olacağımı tahmin edemedim. Söyleyebileceğim çok fazla şey yok."

Gelecek hafta için endişeli olup olmadığı sorusuna Bottas, "Evet, bu herkes için endişe verici olacak. Elbette önümüzdeki hafta sahip olacağımız lastiklerle tek pit stop mümkün olmayacak. Yine de önümüzdeki hafta için öğrenilebilecek çok şey olacağına eminim. Yola devam etmek gerekiyor." yanıtını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance coming in for a pitsop after getting a puncture

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images