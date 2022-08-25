Bottas: "Her fırsatı değerlendirmeliyiz"

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Alfa Romeo sürücüleri üst üste dördüncü yarıştan puansız ayrılırken, takım, bu hafta sonu Belçika Grand Prix'sinde bu tatsız gidişatı tersine çevirmekte kararlı.

Hafta sonu öncesinde konuşan Frederic Vasseur, "Sezonun yoğun geçen ilk yarısının ardından yaz tatiline ihtiyacımız vardı ancak şimdi dinlenmiş ve motive olmuş bir şekilde Belçika'ya dönüyoruz."

"Üst üste üç yarışa ve aynı zamanda sezonun geri kalanına hazırız. Önümüzdeki 13 haftada dokuz yarış var, ki bu takımdaki herkes için gerçek bir meydan okuma olacak ama mücadeleye hazırız."

"Temmuz ayı zor bir ay oldu ancak kararlıyız ve yaklaşımımız aynı kalacak. Takım olarak gidişatı tersine çevirme, olmamız gereken yere geri dönme, orta grupta mücadele etme ve önemli puanlar kazanma niyetindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu hafta sonu başarılı olacağımıza eminim." dedi.

Valtteri Bottas da karşılarına çıkan fırsatları iyi kullanmaya çağırıyor.

"Dinlenmem, arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmem gerekiyordu. Yaz tatili boyunca birçok spor yaptım ve şimdi direksiyon başına geçmeye hazırım."

"Piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum, sezonun ikinci yarısı için kendimi hazır ve motive hissediyorum."

"Spa'da yarışmayı seviyorum. Burası geçmişte etkileyici yarışlara sahne olmuş efsanevi bir pist ve ben de daha önce üç kez podyuma çıktım."

"Belçika'daki yarışlar genellikle tahmin edilemez geçiyor, bu yüzden iyi bir iş çıkarmak ve elimize geçen her fırsatı değerlendirmek önemli olacak."

"Bunu yaparsak puan kazanma şansımız olacak ki bu sonraki yarışlar için harika bir başlangıç olacak."