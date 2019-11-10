Bottas: "Henüz performansımın zirvesinde değilim"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas bu yıl kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve bitime iki yarış kala galibiyet sayısını dörde yükseltti.

Sezona da güçlü başlayan Fin pilot, buna rağmen Lewis Hamilton'ın şampiyon olmasına engel olamadı.

Ancak Bottas henüz performansının zirvesinde olmadığını kabul etti.

Mercedes pilotu, “Her pilot elde ettiği sonuçları geliştirmek için her zaman çalışmaya devam eder. Yetenekleriniz siz istediğiniz sürece gelişir."

"Lewis her zaman bunun için çaba gösteriyor, rahatlamıyor ve daima kendi üzerinde çalışıyor. Ama görebildiğim kadarıyla -ve takım da bunu görebiliyor- aramızdaki fark küçülüyor. Kesinlikle, henüz zirveye ulaşmadım. Her şey benim ellerimde, sadece çalışmaya devam etmeli ve daha fazlasını başarmalıyım."

"Lewis'in ne kadar şampiyonluk daha kazanmak istediğini bilmiyorum, ancak kazanmayı hedeflediği açık. Yine de insanlar, benim motivasyonumun ne kadar güçlü olduğunu, en azından ilk şampiyonluğu kazanmayı ne kadar arzuladığımı bilmiyor."

"Aramızdaki hız farkı çok büyük değil ve ortalama olarak çok küçük farklar var. Çok fazla değişken var ve işler oldukça hızlı değişebiliyor ancak genel performans her zaman daha iyi olabilir.."

"Kendi tarafımda hatalar yaptım. Bundan ötürü de yarışlara daha yüksek pozisyonlardan başlama fırsatını kaçırdım."

"Mesela Meksika'da, sıralama turlarında iyi bir sonuç almaya çalıştığım ve bunun mümkün olduğu, ancak sınırlı aştığım zamanlar oldu. Ama bazen böyle olabiliyor." dedi.